Więcej ruchu, mniej stresu. Aktywność fizyczna w czasach pandemii

Dane zebrane przez producenta opasek sportowych i inteligentnych zegarków pokazują, że marcowy lockdown spowodował znaczny spadek dziennej liczby kroków w niektórych regionach świata — aż o 38%. Ograniczenia spowodowane pandemią, nakaz pozostawania w domach skutecznie zahamował aktywności. W Polsce najtrudniejszy podczas pierwszego zamknięcia gospodarki okazał się brak możliwości korzystania z obiektów takich jak siłownie, restauracje, kina, teatry – w skali od 1 do 10 ocenili ten problem na 5,9. Jednak co 8 Polak przyznał, że podczas kwarantanny zaczął ćwiczyć w domu. I choć warunki do tego nie sprzyjały, narodowa kwarantanna mobilizowała do ruchu. Przed nami nowe ograniczenia i prawdopodobnie kolejny lockdown.

Intensywność treningów wzrosła, ponieważ najprawdopodobniej ćwiczymy więcej we własnych domach lub na zewnątrz ograniczając się do krótkich okresów aktywności typu kardio z wyższym tętnem średnim i szczytowym. Z medycznego punktu widzenia, regularny wysiłek fizyczny jest korzystny dla zdrowia. Zmniejsza on bowiem ryzyko wystąpienia i nasilenie się chorób takich jak otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia lipidowe, choroba wieńcowa czy niewydolność serca, będących także czynnikami negatywnego przebiegu COVID-19.

— mówi dr Łukasz Małek, kardiolog i kardiolog sportowy, Kierownik Poradni Kardiologii Sportowej w Instytucie Kardiologii w Warszawie.

Aktywność fizyczna w czasach pandemii. Fitbit przedstawia ciekawe dane

Jak podaje Fitbit, na świecie nie spada tylko liczba kroków, ale także tzw. Aktywnych Minut zliczanych przez czujniki w opaskach i zegarkach firmy i obliczanych przez algorytmy firmy. Jest to wskaźnik obliczany na podstawie wieku i tętna spoczynkowego, aby zapewnić bardziej spersonalizowany pomiar postępów podczas dowolnej aktywności generującej wyższe tętno, nie skupiając się wyłącznie na krokach. W każdej grupie wiekowej zmalała ona w porównaniu z rokiem ubiegłym. Nieco inaczej wygląda to w przypadku intensywności wspomnianych Minut. Intensywność treningów miała wzrosnąć od początku pandemii (z wyjątkiem mężczyzn w przedziale wiekowym 18-49 lat). Wzrósł udział aktywności kardio, które nie wymagają dostępu do siłowni. Dla wszystkich grup wiekowych ćwiczenia kickboxingu wzrosły średnio o 38,8%. Trzykrotnie wzrosła popularność jogi oraz aktywności na rolkach. Wzrosty zaobserwowana także w czasie spędzonym na rowerze.

Stres w czasach pandemii. Rośnie zainteresowanie pilatesem, jogą i medytacją

Rosnąca popularność niektórych aktywności fizycznych ma także związek ze stresem i poszukiwaniu sposobów na radzenie sobie z nim. Intensywne ćwiczenia mają przyczyniać się do zmniejszenia tego stanu już na poziomie chemicznym — bez względu na to, czy wpływają na poziom endorfin w mózgu, czy redukują adrenalinę i kortyzol. Pilate, medytacja, czy joga pomagają też stymulować serotoninę i endorfiny i skutecznie przyczyniają się do zmniejszenia stresu. Te aktywności odnotowały średni wzrost aż o 2900% dla wszystkich grup wiekowych pośród użytkowników Fitbit na całym świecie.

Ponadto, regularna aktywność fizyczna wspomaga układ odpornościowy organizmu, ogranicza reakcję zapalną. Co prawda, nie chroni nas to przed samą infekcją, przed którą powinniśmy zabezpieczać się stosując się do zalecanych metod, ale zmniejsza jej objawy i zwiększa szansę na łagodny przebieg. Jako najbezpieczniejsze dla populacji ogólnej wskazane są zwłaszcza treningi umiarkowane, a u osób zdrowych – także intensywne, które pozwalają skrócić czas treningu przy zachowaniu tych samych korzyści prozdrowotnych.

— dodaje dr Małek

Dane prezentowane przez Fitbit pokazują zdolność do przystosowania się do trudnych warunków, aby znaleźć sposób na dobrą kondycję fizyczną jak i psychiczną. W czasach, gdy coraz więcej krajów decyduje się na kolejne lockdowny i ograniczenie wychodzenia z domu, warto zacząć myśleć nad aktywnościami zmniejszających stres, jak i takimi, które nie wymagają siłowni.

Źródło: Fitbit

Badanie Fitbit pochodzi z agregowanych, anonimowych danych użytkowników Fitbit w wieku od 18 do 80 lat z BMI od 15 do 60, wśród dziesiątek milionów użytkowników Fitbit od 1 marca do 30 września 2020 r. w porównaniu z tym samym okresem w 2019 r., z uwzględnieniem liczby kroków, Aktywnych Minut i rodzajów podejmowanych aktywności.