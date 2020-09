Dobra opaska sportowa – co warto wiedzieć przed zakupem

Opaska sportowa, czyli…

No właśnie, czym jest opaska sportowa? Najprościej uznać to za nasze wsparcie, którego celem jest monitorowanie codziennej aktywności z naciskiem na sport. Przez niektórych mylona jest ze smartwatchem, jednak różnica jest widoczna już na pierwszy rzut oka. O ile smartwatch jest gadżetem, który bez problemu może być z nami codziennie i niemal w każdej sytuacji, o tyle opaska sportowa to raczej coś co nosimy w trakcie treningu lub poza oficjalnymi okazjami.

Jak już wspomniałem jej głównym zadaniem jest zbieranie danych na temat naszej aktywności: ilość kroków, spalonych kalorii. Dodatkowo opaski są często wyposażane w elementy takie jak GPS, NFC czy pulsometr.

Jej konstrukcja i parametry mają spełniać kilka bardzo konkretnych celów: żywotność na baterii ma być dobra, nie może przeszkadzać w trakcie treningów i ma być wytrzymała.

Opaska sportowa Xiaomi – polecane modele

Kiedyś opaski sportowe kojarzyły się przede wszystkim z Samsungiem. Sam posiadałem pierwszego i drugiego Gear Fita, ale osobiście zakochałem się w Microsoft Band, który niestety nie przyjął się na rynku. Teraz kiedy myślimy „opaska sportowa” to dla wielu jest równoznaczne, że chodzi o produkt Xiaomi.

Mi Smart Band 5

Doskonała opaska sportowa w przystępnej cenie. Na oficjalnej stronie do zgarnięcia za 179zł i otrzymujemy za to naprawdę solidny produkt. Bateria trzymająca nawet 2 tygodnie, wytrzymała konstrukcja, 11 trybów sportowych, wodoodporność i bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 1,1”.

Mi Smart Band 5 jako jako inteligentna opaska może pochwalić się naprawdę dużymi możliwościami. Mówimy tutaj o 3-osiowym akcelerometrze i żyroskopie, czujniku tętna PPG, czujniku zbliżeniowym. Ponadto smartband wyposażony jest w asystenta oddechu, automatyczne rozpoznawanie chodzenia i biegania, opcje monitorowania snu i sterowania muzyką. Zmierzy nasz stres i wyświetli powiadomienia z telefonu.

Mi Smart Band 4

A jeżeli nie zależy nam na najnowszym z najnowszych i naprawdę tanim, ale bardzo dobrym modelu trzeba wybrać wersję 4. Dlaczego? Bo kosztuje jedynie 119zł, a nie odstaje aż tak bardzo od młodszego „brata”.

Nadal bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 0,95” o odpowiedniej jasności i bateria, która według zapewnień producenta wytrzyma prawie 3 tygodnie! Do tego na pokładzie znajdziemy akcelerometr, czujnik tętna PPG, czujnik zbliżeniowy, żyroskop. Opaska pozwoli wam monitorować sen, sterować muzyką i wyświetlać powiadomienia z telefonu.

Opaska sportowa Huawei

Nie ma rynku bez konkurencji. Huawei ma spore sukcesy w segmencie urządzeń typu wearables. Dla wielu produkują jedne z najlepszych smartwatchy, które w naprawdę wielu aspektach dosłownie miażdżą konkurencje taką jak choćby Samsung. Dlatego jeśli stoisz przed wyborem nowego banda dla siebie warto zainteresować się również produktami tego producenta.

Huawei Band 4 Pro

Zaczniemy od wagi ciężkiej, czyli najmocniejszej opaski sportowej od Huawei. Ekran AMOLED o przekątnej 0,95”, bardzo dobrym kontraście i jasności dzięki czemu widzimy wszystko nawet w pełnym słońcu. Siła tej opaski stoi w dostępnym oprogramowaniu, które zapewnia nam wsparcie niemal w każdym aspekcie naszej codziennej aktywności. Trzeba tu jednak przyznać, że w kwestii baterii wypada słabiej od wspomnianego wcześniej Xiaomi, bo w najlepszym wariancie jest to 12 dni.

Na pokładzie znajdziemy GPS, 3-osiowy akcelerometr i żyroskop, czujnik podczerwieni, optyczny czujnik tętna, wodoszczelność. Monitorowanie snu, monitorowanie tętna wraz z informacją o przekroczeniu poprawnego zakresu, podpowiedzi w trakcie treningów. To wszystko za 299zł.

Huawei Band 3e

Tym razem coś z drugiej strony półki cenowej. Jeśli nie potrzebujemy całego tego wypasu to warto zainteresować się opaską sportową Huawei Band 3e, która kosztuje niecałe 65zł.

Bardzo lekka i kompaktowa konstrukcja, waży zaledwie 17g. Ekran PMOLED 0,5”. Żywotność baterii nawet do 3 tygodni. Wodoszczelność do 5 atmosfer i wsparcie w zakresie biegania. Niby niewiele, ale nie zawsze potrzebujemy wszystkiego.

Opaski sportowe innych producentów – najlepsze modele

Rynek inteligentnych opasek sportowych to dość szerokie pole do popisu dla różnych producentów. Spokojnie mogę stwierdzić, że wspomniani wcześniej Xiaomi i Huawei są chyba najczęstszym wyborem bo to oni tak naprawdę przedstawili światu wizję dobrego i taniego banda. Jednak przed zakupem warto przyjrzeć się też innym dostępnym opcjom.

Samsung Galaxy Fit

Zestawienia opasek sportowych bez Samsunga byłoby po prostu niekompletne. Przedstawiam Samsung Galaxy Fit, najnowsze dziecko koreańskiego giganta wycenionego na 399zł. Mówimy tu o naprawdę drogiej zabawce.

Osobiście byłem użytkownikiem Gear Fit 1 i 2 ładnych parę lat temu, ale już wtedy ich produkty były naprawdę świetne. Z Galaxy Fit nie miałem jeszcze okazji potrenować, ale jeśli utrzymuje poziom to mamy tu do czynienia z bardzo obiecującym produktem.

Woda Ci nie straszna, wyświetlacz AMOLED 0,95” o dobrej rozdzielczości 120 x 240. Niestety odwiecznym problemem wszystkich urządzeń Samsunga jest żywotność baterii. W przypadku najdroższego w zestawieniu urządzeniu mówimy zaledwie o tygodniu przy typowym użytkowaniu do max 11 dni przy bardzo oszczędnym trybie.

Mocną stroną Galaxy Fit jest oprogramowanie jakie za nim stoi zarówno z perspektywy OSu jak i aplikacja Samsung Health. Urządzenie wyposażone jest w akcelerometr, żyroskop i pulsometr.

Honor Band 5

Ładna, prosta, chciałoby się powiedzieć elegancka opaska sportowa Honor Band 5. Do kupienia za 149 zł smartband z ekranem AMOLED o przekątnej 0,95” i takiej samej rozdzielczości jak Galaxy Fit. Wyposażona jest w akcelerometr, pulsoksymetr, pulsometr oraz żyroskop. Wspiera nas w szerokim zakresie aktywności fizycznych: bieganie, fitness, jazda na rowerze, marsz, pływanie czy trening na siłowni. Bateria trzyma od 6 do 14 dni, jednak przy tej cenie te czasy są jak najbardziej akceptowalne.

Jakie standardy powinna spełniać opaska sportowa na lata?

Osobiście zwracam uwagę na kilka rzeczy. Punkt pierwszy to zawsze była i będzie odporność. Jednak tutaj nie ufałbym zapewnieniom producentów tylko poszperał po grupach i poszukał informacji z pierwszej ręki. Osobiście bardzo miło wspominam swojego Microsoft Banda, który przeżył ze mną istne piekło, ale był absolutnie nie do zdarcia. Treningi, wypady w teren, prace w ogrodzie. Towarzyszył mi zawsze i wszędzie i nie zawiódł mnie ani razu. Właśnie wtedy zrozumiałem, że wytrzymałość to jeden z kluczowych elementów każdej opaski sportowej.

Płatności zbliżeniowe to dzisiaj zasadniczo standard. Warto zainteresować się czy smartband, który nas interesuje wyposażony jest w NFC, a jeśli tak to czy dostępne są na nim płatności zbliżeniowe w Polsce. Dla przykładu Xiaomi Mi Band 4 posiada taką możliwość, ale tylko w Chinach, z kolei jego następca, Xiaomi Mi Band 5 pozwala nam swobodnie płacić w Polsce.

Kolejne elementy, które uważam za absolutny must-have to bateria i szeroki wachlarz dostępnych trybów treningowych. Oczywiście to kwestia bardzo subiektywna, bo dla niektórych wystarczy monitoring biegu, jednak moim zdaniem warto mieć kilka dodatkowych opcji.

Może Cię dziwić, że nie wspominam o baterii, jednak tutaj obecne opaski sportowe stoją na przyzwoitym poziomie niezależnie od producenta. Realnie różnica między 11 a np. 16 dni nie jest aż tak duża. Opaska z reguły ładuje się w granicach dwóch godzin więc nawet ewentualne doładowanie przed treningiem nie stanowi większego problemu. Myślę, że wszystko co trzyma przy typowym użytkowaniu około tygodnia jest warte uwagi.

grafika, grafika