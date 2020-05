Recenzja Fitbit Charge 4 – to już nie opaska, a prawie smartwatch

Oczywiście to wszystko (i wiele więcej) konfigurujemy w aplikacji klienckiej, o której można napisać wiele dobrego. Poza estetycznym i funkcjonalnym magazynowaniu wszystkich pomiarów i wykresów, służy ona również do liczenia wypitych szklanek wody w ciągu dnia (szkoda, że nie można ich dodawać z poziomu opaski), zapisywania posiłków i liczenia kalorii (niestety baza nie jest zbyt dobrze dostosowana do polskiego rynku spożywczego), a także komunikacji z innymi ludźmi.

Szczególnie ten ostatni aspekt może korzystnie wpływać na motywację. Jeżeli kilku naszych znajomych również używa Fitbita, będziemy z nimi rywalizować – liczbą kroków lub w specjalnie zaprojektowanych wyzwaniach. A to wszystko dopełnia całe mnóstwo innych elementów grywalizacji, jak odznaki, rekordy, kamienie milowe itp. Wszystko to sprawia, że używanie tego programu to czysta przyjemność, a przede wszystkim – zachęta do ruchu.

Czas pracy na baterii

Producent deklaruje, że opaska bez ładowania wytrzymuje 7 dni. W trybie aktywnego GPS bateria wystarcza na 5 godzin. I są to liczby, które znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Na ogół nie udawało mi się przekroczyć 7 dni, jeżeli chodzi o czas pracy. Dużą rolę odgrywa wspomniany GPS, który skutecznie drenuje akumulator.

Niezależnie jednak od tego Fitbit Charge 4 wytrzymuje zdecydowanie dłużej niż typowe smartwatche z kolorowymi wyświetlaczami (wyjątkiem są te od Huaweia). A to duży plus.

Fitbit Charge 4 – czy warto?

Fitbit Charge 4 to opaska, która oferuje dużo więcej niż inne urządzenia z tej kategorii. Idzie to w parze z wyższą ceną. Aktualnie na rynku nie znajdziemy zbyt wielu opasek, które posiadają GPS, płatności zbliżeniowe i tak rozbudowaną aplikację.

Fitbit Charge 4 to oczywiście część większego ekosystemu, na który składają się dodatkowe urządzenia (jak waga Aria), ale też aplikacje i usługi. Pewne kontrowersje budzi program Fitbit Premium, który daje nam dostęp do bardziej szczegółowych raportów, statystyk i pomiarów snu, ale też ogromnej bazy planów treningowych, wyzwań, prowadzonych medytacji itp. Cena abonamentu to ponad 350 złotych rocznie – dużo (choć ze względu na koronawirusa wprowadzono teraz 90-dniowy okres próbny – warto skorzystać). Wydawać by się mogło, że płacąc 699 złotych za opaskę, powinniśmy to wszystko otrzymać w pakiecie.