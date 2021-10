Fire TV Stick 4K Max wyposażony jest czterordzeniowy procesor 1,8 GHz i 2 GB pamięci RAM. Przekładać się to będzie na szybkie uruchamianie i działanie aplikacji zapewniając jednocześnie płynną nawigację. Oferujący wsparcie dla rozdzielczości 4K z siecią łączy się z wykorzystaniem Wi-Fi 6. Urządzenie pozwala na uzyskanie obrazu 4K UHD z HDR/HDR10+, a także Dolby Vision i dźwięku Dolby Atmos.

Do tej pory sprzedaliśmy ponad 100 milionów urządzeń Fire TV na całym świecie, a teraz z przyjemnością udostępniamy międzynarodowe wersje Fire TV Stick 4K Max i Fire TV Stick klientom w Polsce.

- mówi Emma Gilmartin, Director, Fire TV & Tablets Europe.

Fire TV Stick z procesorem 1,7 GHz pozwala na oglądanie filmów i seriali w rozdzielczości Full HD przy 60 klatkach na sekundę. Obsługuje HDR, Dolby Atmos. Dwuzakresowe Wi-Fi z dwiema antenami obsługujące sieci 5 GHz pozwolić ma na uzyskanie stabilnego połączenia z internetem.

Amazon Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K Max i Fire TV Stick działają w oparciu o Fire TV. System spersonalizowany interfejs użytkownika w języku polskim. Interfejs posiada uproszczony pasek menu głównego oraz możliwość przypięcia ulubionych aplikacji do paska szybkiego dostępu. Funkcje, takie jak „App Peeks”, umożliwiają przeglądanie treści z Prime Video i na platformie Netflix. „Szukaj” umożliwia odkrywanie treści według kategorii, np. filmy i seriale telewizyjne. Urządzenia umożliwiają dostęp do najpopularniejszych serwisów VOD w Polsce. Netflix, Prime Video, Apple TV, YouTube, Player, CANAL+, Polsat Go, Polsat Box Go, WP Pilot.

Fire TV Stick 4K Max i Fire TV Stick. Ceny i dostępność w Polsce

Fire TV Stick 4K Max - odtwarzacz multimediów strumieniowych 4K Ultra HD z obsługą Dolby Vision, Dolby Atmos i Wi-Fi 6 kupicie na polskim Amazonie za 309,99 zł. Przedsprzedaż już ruszyła, a wysyłka planowana jest 17 listopada. Fire TV Stick umożliwiający szybkie przesyłanie strumieniowe w rozdzielczości Full HD kosztuje 199,99 zł. Podobnie jak wersja 4K Max, dostępna będzie od 17 listopada, a przedsprzedaż już trwa.