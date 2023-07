Świat Starfield nieco innej perspektywy. Oto "Zasiedlone Układy"

Najnowsza produkcja studia Bethseda - Starfield - ma być największym i najbardziej dopracowanym projektem, nad którym pracowano od lat. Świat Starfield jest tak rozbudowany, że poznanie wszystkich jego sekretów nie będzie takie łatwe. Z pomocą przychodzi samo studio, które zaprasza do zapoznania się bohaterami i kulturami świata Starfield w kilkuczęściowej antalogii przybliżającej to, z czym gracze będą mieli wkrótce do czynienia. Widzowie będą mieli szansę poznać pilota kurierskiego z Nowej Atlantydy marzącego o ekscytującym życiu elit, zdaną tylko na siebie sierotę próbującą opuścić Akilę oraz parę ulicznych szczurów walczących o przetrwanie w Podbrzuszu Neonu.

Supra et Ultra

W Nowej Atlantydzie, stolicy Zjednoczonych Kolonii, Kent, pilot kurierski, aspiruje do życia w najbardziej pożądanej części Zasiedlonych Układów. Po dołączeniu do Gwardii ZK i awansie do elity stolicy Kent szybko zdaje sobie sprawę, że to przygody czekające na niego poza planetą są tym, czego tak naprawdę pragnął.

Gdzie powstaje nadzieja

Vanna – sierota z miasta Akila, która straciła rodziców podczas wojny kolonii – desperacko pragnie odkrywać gwiazdy, ale na drodze do spełnienia tego marzenia stoi jedna rzecz: zepsuty statek. W poszukiwaniu części przemierza całe miasto i stawia czoła nieoczekiwanemu zagrożeniu, dzięki czemu zbliża się do realizacji swoich planów.

Ręka, która karmi

Ada i Harper, dwójka ulicznych szczurów z Neonu, są partnerami zarabiającymi na życie okradaniem bogatych imprezowiczów, którzy przyjeżdżają do „miasta rozkoszy”, aby się zabawić. Gdy Ada zostaje zmuszona do podjęcia trudnej moralnie decyzji, szybko zwraca na siebie uwagę wszechwidzącego Ryujin Industries, dzięki czemu otwierają się przed nią nowe ekscytujące możliwości. Tylko jakim kosztem?

Gra Starfield swoją premierę będzie miała 6 września na konsole Xbox Series X|S oraz na komputery PC. Gracze mogą już teraz składać zamówienia przedpremierowe lub zagrać w dniu premiery w ramach abonamentu Game Pass. Zamówienie przed premierą Edycji Premium lub Edycji Konstelacji zapewni nawet 5 dni wcześniejszego dostępu do gry.