Porównanie Final Cut Pro na Macu i iPadzie: Czy wygodny montaż wideo na tablecie jest możliwy?

Final Cut Pro na iPada – ile kosztuje, co potrafi, czego nie potrafi, na jakich ipadach działa?

Final Cut Pro to jedno z najbardziej intuicyjnych narzędzi do edycji wideo. Z kolei iPad to jeden z najbardziej udanych produktów hardware’owych firmy Apple. Czy takie połączenie to przepis na kolejny sukces giganta z Cupertino? Przekonajmy się.

Jesteśmy świadkami dynamicznych zmian w dziedzinie technologii. Zaawansowane programy do montażu wideo już dawno przeniknęły do świata domorosłych pasjonatów i nie są już domeną profesjonalistów. Ich ceny stały się znacznie przystępniejsze, podobnie jak sama ich obsługa. Zmienia się również to, na jakich platformach sięgamy po takie narzędzia. Najlepiej świadczy o tym fakt, że Apple stworzyło swój kultowy program Final Cut Pro w osobnym wariancie przeznaczonym do pracy na iPadach. Co potrafi aplikacja? Ten artykuł pomoże odpowiedzieć na to pytanie.

Apple lata temu stworzyło jedno z najwygodniejszych w obsłudze narzędzi do edycji video. Oprogramowanie Final Cut Pro na Macu od lat cieszy się ogromnym uznaniem wśród profesjonalistów z branży wideo. Ale czy intuicyjna obsługa platformy zadziała również na iPadzie? Wiele wskazuje na to, że tak.

Final Cut Pro — Cena wersji na iPada VS. cena na komputery Mac

Narzędzia i oprogramowanie od Apple zawsze były postrzegane jako doskonałe, ale niestety, nie zawsze tanie. Final Cut Pro na iPada nie jest wyjątkiem. Choć zależy, jak na to spojrzeć. Program w wersji na komputery Mac kosztuje dziś 1499 złotych. Warto jednak pamiętać, że w przeciwieństwie choćby do konkurencyjnego Adobe Premiere, zyskujemy tu dożywotnią licencję. Nie musimy płacić abonamentu co miesiąc. A jak jest w przypadku Final Cut Pro na iPada? Tu Apple zdecydowało się pójść w ślady konkurentów. Na szczęście cena nie jest wygórowana. To 19,99 zł za miesiąc lub 199 zł, gdy zapłacimy za rok z góry.

Co potrafi Final Cut Pro na iPadzie?

Final Cut Pro na iPadzie to zaskakująco funkcjonalne narzędzie do edycji wideo, które, choć nie oferuje wszystkich funkcji swojego odpowiednika z komputerów Mac, wciąż dostarcza wiele zaawansowanych możliwości. Możemy śmiało zaimportować tu wiele ścieżek audio i wideo, dodać efekty wizualne, dokonać korekcji kolorów lub wygodnie wyrenderować gotowy materiał wideo. Bardzo możliwe, że to obecnie najbardziej zaawansowany program do montażu, dostępny na tablecie. Dodatkowo Final Cut Pro w swojej alternatywnej wersji wykorzystuje unikalne cechy iPada. Użytkownicy mogą korzystać z dotykowego ekranu do przeciągania i przycinania klipów, korzystać z gestów do manipulowania efektami lub skorzystać z klawiatury sparowanej z tabletem. Dodatkowo, wsparcie dla Apple Pencil otwiera nowe możliwości interakcji, umożliwiając jeszcze większą precyzję w wykonywaniu wszystkich działań edycyjnych.

Jednak to, co naprawdę wyróżnia Final Cut Pro na iPadzie, to szereg nowych funkcji, które Apple wprowadziło specjalnie do tej wersji programu. Użytkownicy mogą teraz nagrywać filmy bezpośrednio na iPadzie, a następnie edytować je na tym samym urządzeniu, co znacznie upraszcza proces kreatywny. Nowa funkcja Live Drawing pozwala tworzyć i dodawać animacje bezpośrednio do filmu, co otwiera nowe możliwości dla twórców. Ponadto, funkcje kontroli ustawień podczas procesu filmowania umożliwiają precyzyjne dostosowanie parametrów obrazu, ostrości i kolorów — co daje twórcom filmów pełną kontrolę nad każdym aspektem ich pracy. Wsparcie algorytmów Machine Learning pozwala też na automatyczną analizę i poprawianie klipów, co czyni proces edycji jeszcze łatwiejszym. Mamy też możliwość usuwania tła, zupełnie tak, jak gdyby na planie filmowym zastosowano „green screen”.

Źródło: Apple

Czego nie potrafi Final Cut Pro na iPadzie?

Chociaż Final Cut Pro na iPadzie jest potężnym narzędziem, to nie jest pozbawione pewnych ograniczeń. Jako że tablet nie posiada dużej liczby portów, które często są nam potrzebne podczas pracy nad materiałami wideo (zewnętrzne dyski, karty pamięci, mikrofony, dodatkowe monitory), praca może być nieco utrudniona. Ograniczenia związane z dostępem do plików stanowią kolejne wyzwanie. Zarządzanie dokumentami na iPadzie jest skonstruowane inaczej niż na komputerach i może być bardziej problematyczne dla użytkowników, którzy są przyzwyczajeni do struktury folderów na komputerach stacjonarnych czy laptopach. iPad korzysta z systemu plików opartego na aplikacjach, co może stanowić przeszkodę dla użytkowników pragnących swobodnie manipulować plikami.

Bateria iPada może być kolejnym ograniczeniem dla intensywnych sesji edycyjnych. Final Cut Pro jest zasobożerną aplikacją, która może szybko zużyć baterię iPada, co może stanowić problem, jeśli nie masz pod ręką ładowarki. Na iPadzie mamy również pewne ograniczenia związane z wykorzystywaniem LUT-ów, czyli efektów odpowiadających za stylizację kolorów. Albo ustawiamy je na 100%, albo całkowicie wyłączamy. Nie ma tu opcji regulowania natężeni LUT-ów, tak, jak na Macu. Wynika to najprawdopodobniej z ograniczeń obliczeniowych iPada.

Na koniec, konieczność przenoszenia plików na iPad przed rozpoczęciem edycji. Obecnie platforma nie pozwala korzystać z multimediów, które znajdują się na zewnętrznym dysku SSD. Coś takiego może nieco spowolnić proces pracy.

Na jakich iPadach działa Final Cut Pro?

Final Cut Pro na iPada jest obecnie dostępny tylko dla konkretnych modeli urządzeń od Apple. Aplikację do edycji wideo możesz zainstalować swoim iPadzie Pro o przekątnej 12,9 cala (5. lub 6. generacji) oraz na iPadzie Pro o przekątnej 11 cali (3. lub 4. generacji). Program jest również kompatybilny z iPadem Air 5. generacji. Musisz też upewnić się, że posiadasz system operacyjny iPadOS w wersji 16.4 lub nowszej.