Geniusz powraca. Nowy film DiCaprio zobaczymy wcześniej

Leonardo DiCaprio powraca na duży ekran w filmie "One Battle After Another". To projekt wyjątkowy z wielu powodów.

Wyczekiwany nowy film Paula Thomasa Andersona, zatytułowany "One Battle After Another", wreszcie nabiera realnych kształtów. To produkcja, która już teraz budzi ogromne emocje, a to za sprawą zarówno gwiazdorskiej obsady, jak i intrygującej fabuły.

One Battle After Another - nowy film z Lenodardo DiCaprio

Centralną postacią dramatu jest Bob Ferguson, grany przez Leonarda DiCaprio. Ferguson to były rewolucjonista, a obecnie człowiek zdeterminowany, by odnaleźć swoją zaginioną córkę. W poszukiwaniach pomaga mu sensei, w którego wciela się Benicio del Toro. W filmie wystąpią także: Sean Penn jako przywódca białych nacjonalistów, oraz Teyana Taylor, Regina Hall i Alana Haim jako koleżanki-aktywistki głównego bohatera. Warto dodać, że zarówno Alana Haim jak i Sean Penn grali już w poprzednim filmie Andersona: "Licorice Pizza".

Inspiracją dla scenariusza była twórczość Thomasa Pynchona, a w szczególności powieść "Vineland". Jednakże, choć Anderson czerpie z literackiego pierwowzoru, akcję osadza we współczesnych realiach. "One Battle After Another" to film wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze, mamy tu do czynienia z pierwszą współpracą DiCaprio z Andersonem, co już samo w sobie jest wydarzeniem. Po drugie, obsada prezentuje się imponująco, łącząc doświadczenie i świeżość. Na liście płac nie znalazły się tylko same znane twarze i tuzy branży. Po trzecie, Anderson znany jest ze swojego unikalnego stylu, a ten film, kręcony na taśmie 35mm i z muzyką Jonny'ego Greenwooda, zapowiada się jako kolejne dzieło sztuki.

On wciąż czeka na Oscara pomimo 11 nominacji

Produkcja filmu nie obyła się bez wyzwań. Początkowe informacje o budżecie opiewały na ponad 100 milionów dolarów, ale ostatecznie koszty wzrosły do 140 milionów, co czyni "One Battle After Another" najdroższym filmem w karierze Andersona. Dodatkowo wcześniejsze plotki mówiły o tym że film trafi do kin dopiero w przyszłym roku, jednak okazało się, że "One Battle After Another" ma pojawić się już 26 września, a jego dystrybucją zajmie się Warner Bros. Co więcej, film będzie wyświetlany w formacie IMAX, co jeszcze bardziej podnosi nasze oczekiwania. Wstępne informacje mówią, że produkcja ma trwać 2 godziny i 30 minut, choć niektóre ze źródeł wspominają o wersji skróconej, która ma być testowana podczas próbnych pokazów. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, na jaki krok zdecyduje się twórca filmu i ile dokładnie będzie trwać produkcja.

Anderson, mimo swoich jedenastu nominacji do Oscara, wciąż czeka na statuetkę. Być może "One Battle After Another" okaże się tym filmem, który przyniesie mu upragnione wyróżnienie. Dodatkowo warto wspomnieć, że Leonardo DiCaprio, na potrzeby promocji produkcji założył konto na platformie YouTube, co podkreśla, jak ważny jest to dla aktora projekt. Ostatni film, w którym zagrał główną rolę to "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsese, który otrzymał aż 10 nominacji do Oscara, a obecnie można go oglądać na Apple TV+.