Filmy w pakietach Player - bogaty wybór na prawie każdy wieczór

Od przybytku głowa nie boli - jak mówi przysłowie - więc trudno inaczej niż z optymizmem patrzeć na szeroki katalog Playera w ramach pakietów, których cena rozpoczyna się od zaledwie 8 zł miesięcznie. (za 30 dni)

Player to VOD. A VOD to filmy na wyciągnięcie ręki

Serwisy VOD dają nam niesamowitą swobodę, o której jeszcze przed dwoma dekadami mogliśmy jedynie pomarzyć. Dostosowywanie się do ramówki kanałów telewizyjnych było jedną z metod, by później pojawiła się szansa nagrywania tego, co jest emitowane - najpierw na kasetach, później na dyskach twardych. To jednak nie zmieniało aż tak wiele, gdyż nadal byliśmy uzależnieni od decyzji podejmowanych przez stacje telewizyjne i jeśli przez trzy albo sześć miesięcy żaden z posiadanych przez nas kanałów nie emitował danego tytułu, to my mogliśmy jedynie szukać innego sposobu na jego obejrzenie. Alternatywą były nośniki fizyczne - analogowe, a później cyfrowe - po które musieliśmy wybrać się z domu do sklepów lub wypożyczalni. Dziś nie ruszając się z kanapy, przeglądamy obszerne katalogi, oglądamy od nowa, wybranego momentu albo wznawiamy tam, gdzie skończyliśmy seans ostatnio. Przebieramy wśród setek tytułów, a tych jest nawet w najniższych pakietach Playera ponad 250! Comiesięczny koszt dostępu na 30 dni to wydatek zaledwie 8 zł, a na przestrzeni tego roku oferta zostanie wzbogacona o kolejne 100 nowych filmów!

Oglądaj filmy w twoim pakiecie na Playerze

Przewijając kolekcję z filmowymi hitami na wyciągnięcie ręki nie sposób nie zauważyć różnorodności. Są tu nowe produkcje, te sprzed kilku lat, a także produkcje uznane za klasyki. Na uwagę zasługują między innymi nowości pokroju “Teściów”, którzy swój debiut online zaliczyli właśnie na Playerze w ramach abonamentu i dość szybko powtórzyłem seans po znakomitych wrażeniach z pokazu w kinie. To też dowód na to, że Player ma coś dla fanów kina zagranicznego oraz lokalnego, bo jest też nowa wersja “Laleczki” Chucky, “Gorący temat” poruszający ważną sprawę nadużyć w stacji FOX News, a także kilka części kinowego hitu, czyli “Pitbulla”. Nie zabrakło nagrodzonego Oscarem filmu “Narodziny gwiazdy” z Bradley’em Cooperem i Lady Gagą, jak również polskiego tytułu “Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego - film otrzymał aż trzy nominacje do Oscara. Dla sympatyków polskiego kina są też “Amok” ze świetnymi występami Mateusza Kościukiewicza oraz Łukasza Simlata, jak również “Kler” Wojciecha Smarzowskiego. Film ten wzbudził ogromne emocje w momencie premiery i zgromadził miliony widzów na salach kin, przewodząc polskiemu box office’owi.

Oglądaj filmy na Playerze w domu i nie tylko

Wskazywanie kolejnych wartych uwagi tytułów jest jednocześnie łatwym i trudnym zadaniem, gdyż niezależnie od okoliczności i naszego gustu, zawsze uda się znaleźć coś do obejrzenia. Przewijając listę od razu zauważyłem niezwykle sympatyczną produkcję “Praktykant” z Robertem DeNiro, polski hit ostatnich lat “Boże Ciało”, świetne akcyjniaki jak “Księgowy” czy “Nocny pościg”, horror “To” oraz “Interstellar” Christophera Nolana, czyli esencję kina science-fiction. Cieszące się sporą popularnością filmy “Planeta Singli” oraz “Listy do M.”, które doczekały się kontynuacji, również znajdziemy w tym zestawieniu, więc jak widzicie wieczór lub popołudnie z Playerem można spędzić na wiele sposobów: wzruszając się, emocjonując się międzygalaktyczną podróżą lub przeżywając nieprawdopodobne pościgi i strzelaniny. Na Playerze, jak pisałem, znajdziemy polskie i zagraniczne filmy, ale te drugie zawsze oferują polską wersję językową, więc nie będzie to nigdy problemem dla widzów. Co więcej, przed nami sezon wakacyjny i jeśli kupisz dostęp do Playera w Polsce, to możesz go “zabrać ze sobą na wakacje” i w czasie urlopu nadrabiać filmowe zaległości.

I co najważniejsze, nawiązując jeszcze do wstępu do tego materiału, jesteśmy nie tylko niezależni pod względem pory seansu, ale także miejsca, bo z Playera skorzystamy na wielu różnych urządzeniach. W domu do dyspozycji mamy smart TV, przystawki i konsole, a poza tym także laptopy, tablety i smartfony, gdziekolwiek będziemy. Aplikacja Playera pozwala na tworzenie profili dla każdego z domowników (także dla dzieci, jednoczesne oglądanie przez kilku użytkowników na różnych urządzeniach, dodawanie tytułów do listy ulubionych oraz pobieranie do pamięci urządzenia mobilnego, by móc oglądać bez dostępu do sieci, na przykład w trakcie podróży.

Materiał powstał we współpracy z Player.pl