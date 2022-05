HIRO Engine V8 to komputer jakich na rynku brakuje

Zawsze miałem wrażenie, że gotowe zestawy komputerowe nie cieszą się zbyt wielką popularnością wśród użytkowników. Sam swoje komputery do tej pory składałem samodzielnie, ale do obecnie chyba już przestało mnie to już bawić i chętnie powierzyłbym tą czynność komuś innemu. W dodatku jeśli w zamian dostaję nietuzinkowy komputer z 3-letnią gwarancją, to przestaje się dłużej zastanawiać. A taką ofertę ma właśnie NTT System.

Komputer, który zmienia perspektywę

Dla wielu z nas komputer jest tylko narzędziem do pracy i/lub zabawy, dlatego nie zwracamy większej uwagi na jego wygląd. Ta perspektywa jednak w ostatnich latach nieco się zmienia. Producenci notebooków prześcigają się w projektowaniu kolejnych, coraz to ciekawszych modeli, które przyciągają oko. Z komputerami stacjonarnymi, które trzymamy w domu jest nieco gorzej, bo firm oferujących gotowe zestawy naprawdę dobrej jakości nie ma zbyt wiele. Poza tym zazwyczaj są to standardowe konstrukcje gdzie nasz wybór związany z wyglądem komputera ogranicza się do zakupu odpowiedniej obudowy.

Niejednokrotnie patrzyłem na bardzo ciekawe projekty komputerów tworzone przez prawdziwych fascynatów. Ludzi budujących swojego PeCeta od podstaw, przykładających uwagę do najmniejszych detali i tworzących prawdziwe dzieła sztuki. Sam nie mam za bardzo na to czasu i potrzebnych umiejętności, ale trzeba przyznać, że takie komputery potrafią cieszyć oko. Okazuje się jednak, że są w Polsce firmy, które robią podobne rzeczy, na nieco bardziej masową skalę i mają w swojej ofercie równie ciekawe propozycje. Takie jak warszawska firma NTT System mająca w swojej ofercie wiele gotowych zestawów komputerowych, począwszy od najprostszych systemów, po te bardziej rozbudowane z najmocniejszymi podzespołami. W ostatnim czasie postanowili jednak pójść jeszcze o krok dalej i pokazali komputery, które przyciągają oko. Przede wszystkim wyglądem oraz pomysłowością swojej konstrukcji. Patrząc poniżej na zdjęcia modeli Hiro Engine V8, Hiro Silverpunk czy Hiro Cube trudno nie docenić pracy włożonej w te projekty.

Wszystkie trzy komputery są bardzo widowiskowe i nic dziwnego, że pojawiają się często na targach i imprezach pokroju Intel Exterme Masters czy Poznań Game Arena, gdzie fanów bardzo szybkich komputerów nie brakuje. Nie brakuje też ludzi, którzy chcą się wyróżniać i modele z rodziny Hiro z pewnością im na to pozwalają. Jednocześnie zapewniając przy tym świetną wydajność, niezależnie od tego czy potrzebujemy ją do grania, pracy czy zabawy.

Hiro Engine V8, czyli małe dzieło sztuki

Już pierwszy rzut oka na model Hiro Engine V8 sprawia, że serce bije nam szybciej. To nie jest typowa szara skrzynka schowana gdzieś pod biurkiem. Ba ten komputer nie nadaje się do schowania pod stołem, on powstał po to aby cieszyć oko właściciela na eksponowanym miejscu. Jestem zresztą pewny, że będzie zwracał na siebie uwagę każdego i to wcale nie szumem jaki generuje. Bo owszem jak widać na zdjęciach, Engine V8 wyposażony został w kilkanaście wentylatorów, ale wszystko po to aby zredukować, a nie zwiększyć generowany hałas. Zanim jednak przejdziemy do rozwiązań zastosowanych w tym komputerze, rzućmy okiem na specyfikację. Zastosowany procesor to topowy układ Intela - Core i9-12900K z odblokowanym mnożnikiem, który posiada 16 wydajnych rdzeni (P) oraz 8 oszczędnych (E) i pracuje nawet z zegarem 5.2 GHz. Dzięki temu obsługuje nawet 24 wątki jednocześnie i poradzi sobie z każdym zadaniem. Do tego w standardzie mamy kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 1 TB. Tym samym wydajności w tej jednostce nie powinno zabraknąć, ale nie to jest najważniejsze.

Jak sami widzicie, Hiro Engine V8 wygląda bardzo nietypowo. Projektanci wzorowali się przy jego budowie na silniku V8, czyli popularnej “widlastej ósemce”, która zazwyczaj znajduje swoje zastosowanie w najszybszych samochodach dostępnych na rynku. Trzeba przyznać, że pomysł ten udało się całkiem nieźle zrealizować. Co więcej nie jest to zrobione kosztem funkcjonalności czy możliwości tego komputera. Procesor chłodzony jest systemem wodnym AIO z chłodnicą 360 mm (po prawej na zdjęciu), która po otworzeniu ma doskonały dostęp do świeżego powietrza. Po prawej natomiast znalazła się karta graficzna (GeForce RTX 3070 Ti), również z trzema wentylatorami, ale tym razem chłodzona tylko powietrzem. Podstawowe komponenty znajdują się natomiast wewnątrz, a za ich chłodzenie odpowiada w sumie 7 innych wentylatorów, na czele z tym na froncie, który mieni się wszystkimi kolorami tęczy. Nie można też zapomnieć o podstawie zestawu, na który składa się płyta główna z chipsetem Intel Z690 oraz zasilacz o mocy 750 W. Wszystko wkomponowane w obudowie, która ma przede wszystkim cieszyć oko.

NTT System udziela 3 lata pełnej gwarancji w systemie D2D (door-to-door), co oznacza, że w razie jakiekolwiek usterki firma sama odbierze od nas cały komputer, naprawi go i odeśle na swój koszt. Aby jednak takich sytuacji uniknąć, każdy zestaw przechodzi serię wymagających testów trwających minimum 24 godziny, w czasie których każdy komponent poddawany jest obciążeniu aby wykryć potencjalne nieprawidłowości. Co więcej na stronie produktu możemy wyczytać, że system chłodzenia został tak zaprojektowany, że zegar procesora powinno się bez większych problemów podnieść do wartości nawet 5,5 GHz. Dzięki temu wydajność tego zestawu w zastosowaniach wymagających mocy CPU będzie stała na najwyższym możliwym poziomie.

Hiro Silverpunk i Cube

Wspominane wcześniej komputery Silverpunk oraz Cube oferuje nieco mniejsze możliwości pod względem wydajności, z racji zastosowanie procesorów Core i7/i5 oraz nieco słabszych kart graficznych, ale z pewnością nie wyglądają gorzej. W ich przypadku również wzięto przede wszystkim pod uwagę kwestie chłodzenia i głośności pracy, co pozwoliło na osiągnięcie wysokiej wydajności w bardzo komfortowych warunkach. Jestem też pewny, że tych komputerów na pewno nie będziecie chcieli chować pod biurkiem.

NTT System podjęło spore ryzyko oferując nietuzinkowe zestawy komputerowe swoim klientom, ale trzeba przyznać, że efekt końcowy jest świetny. Jeśli brakuje wam zacięcia w tej kwestii, a chcielibyście mieć komputer, który nie tylko będzie sprawnie działał dzięki profesjonalnemu montażowi, ale jeszcze lepiej wyglądał, to warto sprawdzić ofertę tej firmy i wybrać coś dla siebie. Komputery prezentowane w tym materiale, to tylko wierzchołek góry lodowej.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Hiro.