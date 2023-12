Netflix przejmuje hity Disney'a. Wiemy które i kiedy!

To koniec tytułów dostępnych na wyłączność na jednej platformie? Na pewno zbliżamy się do takiej rzeczywistości - wystarczy popatrzeć na kolejne seriale Disney'a wędrujące na Netfliksa.

Netflix i Disney zawarli niezwykłą umowę, która pozwoli abonentom Netflixa oglądać seriale należące do Disney'a. Umowa obejmuje zarówno produkcje animowane, jak i aktorskie, które będą dostępne na Netfliksie już w przyszłym roku. I mówimy tu o naprawdę dużych i znanych tytułach, które - wydawać się mogło - że Disney zatrzyma dla siebie na lata.

Netflix pokaże hity Disney'a, w tym Zagubieni i Skazany na śmierć

Wśród seriali, które trafią (TVLine) na Netflixa, znajdują się takie hity, jak "Zagubieni", "Archer", "Białe kołnierzyki", a także "Tacy jesteśmy", "Rezydenci", "Jak poznałem waszą matkę" i "Skazany na śmierć". To oznacza, że fani produkcji ze stacji i platform należących do Disney'a będą mogli cieszyć się bogatym katalogiem treści poza ich autorską platformą. Jeśli ktoś posiada tylko abonament Netfliksa, to jest to dla niego świetna wiadomość, ponieważ chęć na obejrzenie "Zagubionych" czy "Skazanego na śmierć" wiązała się z ewentualnym wykupieniem dodatkowej subskrypcji. Netflix pozostaje bowiem numerem jeden, jeśli chodzi o polski rynek VOD, dystansując konkurencję o kilka milionów użytkowników każdego miesiąca.

Umowa jest korzystna dla obu stron, ponieważ Netflix zyskuje przewagę katalogową nad konkurencyjnymi platformami streamingowymi, takimi jak Max, Paramount+ czy Amazon Prime Video, a Disney zwiększa zasięg i dochody ze swoich seriali. Umowa jest również odpowiedzią na wcześniejsze zerwanie współpracy między Netfliksem a Starz, który posiadał prawa do setek filmów Disney'a i Sony Pictures. Netflix i Disney zapowiadają, że umowa wejdzie w życie od stycznia 2023 roku i będzie obowiązywać przez kilka lat.

Jak głosi komunikat Disney'a, firma jest teraz gotowa na nowe i szersze grono odbiorców poprzez rozszerzenie swojej obecności poza Hulu", czyli platformy, która istniała w USA jeszcze przed Disney+. To właśnie na Hulu dostępne były ogromne ilości starszych produkcji, w tym od stacji ABC czy FOX, które należą do Disney'a. Firma weszła w posiadanie tych marek, a niedawno zwiększyła swoje udziały w Hulu, które zostanie połączone z Disney+ na rynku amerykańskim.

Seriale Dsieny'a na Netfliksie - daty premier

Cudowne lata 1 stycznia 2024 Tacy jesteśmy 8 stycznia 2024 On, ona i dzieciaki 5 lutego 2024 ESPN 30 for 30 Odcinki będą pojawiać się od lutego do grudnia Rezydenci 4 marca 2024 Białe kołnierzyki 1 kwietnia 2024 Reba 6 maja 2024 Archer 13 maja 2024 Jak poznałem waszą matkę 3 czerwca 2024 Zagubieni 1 lipca 2024 Skazany na śmierć 29 lipca 2024 Kolorowy dom 2 września 2024 (jednocześnie trafi na Hulu) Bernie Mac 1 stycznia 2025 Pan Złota Rączka 1 lutego 2025

Ogłoszone transfery seriali Disney'a na Netfliksa dotyczą, oczywiście, w pierwszej kolejności rynku amerykańskiego (oraz prawdopodobnie kilku innych anglojęzycznych), lecz na tę chwilę nie jesteśmy pewni, czy w tym samym okresie disnejowskie tytuły trafią na Netfliksa także w Polsce. Widzieliśmy, jak wyglądało to w przypadku produkcji HBO, które są dostępne w Polsce na Netflix, ale ich debiut był odrobinę opóźniony na tym serwisie względem pojawienia się w katalogu w Stanach Zjednoczonych.

Filmy i seriale Disney'a na Netflix w Polsce?

Wydaje się jednak, że Netflix nie decydowałby się na daleko idącą współpracę z Disney'em (przypomnijmy, że zapowiedziane premiery seriali rozłożono w czasie na 18 miesięcy), gdyby platforma nie mogła ich pokazać u siebie na całym świecie. Dlatego założenie, że tego samego dnia lub niedługo później Netflix pokaże te produkcje Disney'a w innych krajach, w tym w Polsce, jest raczej uzasadnione. Z drugiej strony, część z nich była już dostępna na wielu rynkach właśnie na Netfliksie (w tym w Polsce), ale Disney postanowił zabrać je do siebie, by wzmocnić katalog Disney+ w chwili uruchomienia platformy.

Warto też nadmienić, że Disney zachowuje dla siebie wybrane seriale i filmy, którymi nie zamierza się dzielić z innymi. Wśród nich znajdują się produkcje z uniwersum Marvela czy Star Wars, ale także takie seriale jak "Głowa rodziny" ("Family guy"). Jest to zamierzone i intencjonalne działanie, ale pewne granice zostają przekroczone i rynek VOD zaczyna się otwierać, ponieważ wiele podmiotów woli wybrać pewne wpływy ze sprzedanych licencji od potencjalnych zarobków na własnych produkcjach, które mogą nie być tak silnym magnesem na widzów, jak się wydawało do tej pory.