Sieć Multikino ogłosiła wprowadzenie do repertuaru seansów z ukraińskim dubbingiem. Dla uchodźców z Ukrainy będą to pokazy bezpłatne, a filmy będą wyświetlane w weekendy oraz na tygodniu. By otrzymać bilet na taki pokaz, należy zgłosić się do kasy kina - niemożliwe jest uzyskanie go online czy w aplikacji. Sieć zwróciła się też z prośbą do organizatorów wizyt większych grup o wcześniejszy kontakt z konkretnymi multipleksami, by dokonać rezerwacji miejsc.

Pokazy w kinach w wersji ukraińskiej

Od 11 marca w kinach sieci będzie można oglądać po ukraińsku hit Warner Bros. "Kosmiczny mecz: Nowa era" - jak zaznacza Multikino, jest to możliwe dzięki pomocy partnera kina Warner Bros. Polska. Tydzień później, od 18 marca, w repertuarze pojawi się także animacja "Nasze magiczne Encanto", ale miejcie na uwadze fakt, że pokazy te będą widoczne w repertuarach od 16 marca. "Chcemy żeby uchodźcy z Ukrainy, zwłaszcza dzieci, choć przez chwilę mogły odciąć się od tego co przeżyły. Mamy nadzieję, że udział w seansie filmowym wywoła na twarzach najmłodszych uśmiech, który jest bezcenny." - czytamy w komunikacie Multikina.

Lista miast, gdzie filmy będą pokazywane w kinach Multikina jest naprawdę obszerna: Bydgoszcz, Czechowice-Dziedzice, Elbląg, Gdańsk, Jaworzno, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań Malta, Poznań Multikino 51, Poznań Stary Browar, Pruszków, Radom, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Sopot, Szczecin, Tychy, Tychy Gemini Park, Warszawa Młociny, Warszawa Targówek, Warszawa Ursynów, Warszawa Wola Park, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż Grunwaldzki, Zabrze, Zgorzelec. W przypadku sieci Cinema3D mówimy o następujących miastach: Biała Podlaska, Głogów, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Kłodzko, Leszno, Mielec, Świdnica, Świnoujście, Tarnów, Warszawa Atrium Reduta.

Netflix, TVP ABC, CANAL+ i inni dla Ukraińców

Sieć kin Helios od zeszłego tygodnia organizuje bezpłatne pokazy animacji po ukraińsku każdego dnia, a oprócz animacji w repertuarze znajduje się także film "Uncharted" z ukraińskim dubbingiem. Rękę do uchodźców wyciągają też inne firmy, jak Netflix, który przygotował ofertę filmów z ukraińskimi napisami oraz dźwiękiem. Możecie je przejrzeć na Upflix.pl albo bezpośrednio na Netfliksie - tytułów jest całkiem sporo i prawdopodobnie będzie ich w najbliższej przyszłości przybywać. Niewykluczone, że podobne działania podejmą inne serwisy, które rozbudują ofertę oraz wersje językowe z myślą o Ukraińcach przebywających w Polsce. W ramówce TVP ABC wprowadzono specjalne bloki o godzinach 6:00, 12:00 i 18:00 z treściami dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Wedle informacji Wirtualnych mediów CANAL+ pracuje nad przygotowaniem treści po ukraińsku, które trafią do serwisu CANAL+ online oraz do linearnych kanałów telewizyjnych. Mowa o kanałach dla dzieci MiniMini i Teletoon+, gdzie przetłumaczone będą seriale animowane. Podobne działania podejmuje Polsat Box, który ma pracować nad nowymi kanałami i treściami w języku ukraińskim.