Zapowiedzi premier na HBO GO i Netfliksie mogą się podobać, ale należy pamiętać, że nie wszystkie aktualnie oferowane w obydwu usługach tytuły pozostaną tam na zawsze. Widmo usunięcia nie dotyczy tylko wybranych tytułów – przede wszystkim tych, które należą do grona tak zwany oryginalnych produkcji danej stacji lub platformy. Prawa do pozostałych filmów i seriali są kupowane na określony czas i gdy termin mija, w przypadku nieprzedłużenia kontraktu, niektóre z produkcji pożegnają się z usługą.

Lista oznaczonych jako do usunięcia filmów i seriali z Netfliksa oraz HBO GO w najbliższych tygodniach opiewa na ponad 60 produkcji. Wśród nich znajdzie się wiele szeroko znanych tytułów, ale są też takie, które mogły nie zwrócić wcześniej Waszej uwagi. Do produkcji, które zdecydowanie warto zobaczyć, na pewno zaliczają się „Blues Brothers”, „Miami Vice” czy „Wodny świat” – wszystkie trzy zobaczycie na Netfliksie jeszcze przez kilka dni.

Dla fanów sci-fi interesujące może okazać się widowisko „Battleship: Bitwa o Ziemię”, ale raczej należy je potraktować z minimalnym przymrużeniem oka. „Psychozy” Alfreda Hitchcocka chyba nie muszę przedstawiać, a jeśli jeszcze nie widzieliście klasyki horroru, to macie niewiele czasu, by nadrobić na Netfliksie. Z serwisu znikną także odcinki „Zagadek kryminalnych panny Fisher” – dość klasyczne opowieści detektywistyczne mogą być w sam raz na jesienną aurę.

Dość prędko z HBO GO znika „Czarownica 2” z zeszłego roku będąca sequelem hitu Disney’a z Angeliną Jolie. Wśród skierowanych do młodszych widzów produkcji na pewno warto zwrócić uwagę na dwie części „Epoki lodowcowej”, które znikną z końcem listopada z HBO GO wraz z „Małymi agentami”. Niewątpliwie na liście polecanych filmów musi znaleźć się „Prestiż” Christophera Nolana. Przejrzyjcie zestawienie poniżej, może znajdziecie dla siebie coś jeszcze.

Co zniknie z Netfliksa – listopad 2020

Tytuł oryginalny Tytuł polski Rok Dostępne do Sour Grapes Reggie Yates Outside Man 2016 17 lis 2020 The Adjustment Bureau Władcy umysłów 2011 21 lis 2020 The Blues Brothers Blues Brothers 1980 21 lis 2020 Psycho Psychoza 1960 21 lis 2020 Curious George Ciekawski George 2006 21 lis 2020 Battleship Battleship: Bitwa o Ziemię 2012 21 lis 2020 Children of Men Ludzkie dzieci 2006 21 lis 2020 Miami Vice Miami Vice 2006 21 lis 2020 BASEketball Bejsbolo-kosz 1998 21 lis 2020 Waterworld Wodny świat 1995 21 lis 2020 Parenthood Spokojnie, tatuśku 1989 21 lis 2020 Vertigo Zawrót głowy 1958 21 lis 2020 Leave No Trace Zatrzyj ślady 2018 24 lis 2020 Perú: Tesoro Escondido Perú: Tesoro Escondido 2017 24 lis 2020 Shopkins: Wild Shopkinsy: Dzika przygoda 2018 24 lis 2020 Miss Fisher’s Murder Mysteries Zagadki kryminalne panny Fisher 2012 28 lis 2020 Meteor Garden Meteor Garden 2018 30 lis 2020 Sylvanian Families Leśna rodzina 2018 30 lis 2020 A.D. The Bible Continues Anno Domini: Biblii ciąg dalszy 2015 30 lis 2020 Cheapest Weddings Cheapest Weddings 2016 01 gru 2020 Reggie Yates Outside Man Reggie Yates Outside Man 2017 14 gru 2020 Chasing Monsters Chasing Monsters 2016 14 gru 2020 Shtisel Shtisel 2013 14 gru 2020 Pee-wee’s Playhouse Pee-wee’s Playhouse 1986 17 gru 2020

Co zniknie z HBO GO – listopad 2020

Tytuł oryginalny Tytuł polski Rok Dostępne do Jumpman Podrzutki 2018 23 lis 2020 The White Crow Biały kruk 2019 28 lis 2020 Master of the Shadowless Kick: Wong Kei-Ying Wong Kei-Ying: mistrz zapomnianego kopnięcia 2016 30 lis 2020 Rounders Hazardziści 1998 30 lis 2020 The Nightmare Before Christmas Miasteczko Halloween 1993 30 lis 2020 The Wrong Mans Pomyleni 2013 30 lis 2020 Master of the Drunken Fist: Beggar So Żebrak So: mistrz pijanej pięści 2016 30 lis 2020 Number 37 Numer 37 2018 30 lis 2020 Spy Kids 3-D: Game Over Mali agenci 3D: Trójwymiarowy odjazd 2003 30 lis 2020 Wasted Ujarani 2016 30 lis 2020 Richard III Ryszard III 1995 30 lis 2020 X&Y X i Y 2018 30 lis 2020 Kill Your Darlings Na śmierć i życie 2013 30 lis 2020 Funny Cow Funny Cow 2017 30 lis 2020 All That Jazz Cały ten zgiełk 1979 30 lis 2020 Ice Age: Continental Drift Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów 2012 30 lis 2020 Shadowlands Cienista dolina 1993 30 lis 2020 People Like Us Ludzie tacy jak my 2012 30 lis 2020 Brothers Bracia 2017 30 lis 2020 Son of Rambow Syn Rambow 2007 30 lis 2020 Sibel Sibel 2018 30 lis 2020 Gwiazdy Gwiazdy 2017 30 lis 2020 Things We Lost in the Fire Druga szansa 2007 30 lis 2020 Maleficent: Mistress of Evil Czarownica 2 2019 30 lis 2020 Ice Age: Dawn of the Dinosaurs Epoka Lodowcowa 3: Era Dinozaurów 2009 30.lis.20 The Prestige Prestiż 2006 30.lis.20 The Brothers Grimm Nieustraszeni bracia Grimm 2005 30.lis.20 Hostages Zakładnicy 2017 30.lis.20 Spy Kids Mali agenci 2001 30.lis.20 Christmas at Grand Valley Gwiazdka w Grand Valley 2018 30.lis.20 Miss Congeniality Miss Agent 2000 30.lis.20 Year of the Dog Rok psa 2007 30.lis.20 That Trip We Took with Dad Podróż z tatą 2016 30.lis.20 After Louise Szukając Louise 2019 30.lis.20 Obvious Child Półsłodki ciężar 2014 30.lis.20 My Foolish Heart Moje głupie serce 2018 30.lis.20 Little Miss Sunshine Mała Miss 2006 30.lis.20 Wrong Turn at Tahoe Wrong Turn at Tahoe 2009 30.lis.20 Stockholm Sztokholm 2018 30.lis.20 Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams Mali agenci 2: Wyspa marzeń 2002 30.lis.20

Źródło: Upflix.pl