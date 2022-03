Czekacie na The Flash i Aquamana 2? No to sobie jeszcze poczekacie...

Weekend nie rozpoczyna się dobrze dla fanów uniwersum DC. Chociaż The Batman , będący pierwszym filmem z ramówki Warner Bros. w tym roku zadebiutował bez problemów, to dwie inne produkcje zaliczą spory poślizg.

Niedawno informowaliśmy o planach filmów z uniwersum DC na 2022 rok - i zestawienie prezentowało się naprawdę nienagannie: The Batman, Black Adam, The Flash oraz Aquaman And The Lost Kingdom. Niestety, jak donosi Variety, zarówno The Flash, jak i kontynuacja Aquamana zostają przeniesione na przyszły rok.

The Flash, który miał pojawić się w kinach 4 listopada, na wielkich ekranach zawita dopiero 23 czerwca 2023 roku. Premiera filmu Aquaman And The Lost Kingdom została przełożona z 16 grudnia na 17 marca. Variety informuje, że przesunięcie premier spowodowane jest sytuacją pandemiczną.

To nie są jednak jedyne dwa filmy, które Warner Bros. opóźnia na 2023 rok. Black Adam z Dwaynem Johnsonem, znanym szerzej jako The Rock, również zadebiutuje później - premiera została przełożona z 29 lipca na 21 października. Podobnie w przypadku Wonka, filmu o Willym Wonce, którego premiera z 17 marca 2023 roku została przesunięta na 15 grudnia 2023. Opóźnienia doczekało się również animowane DC Liga Super-Pets, które nie trafi do kin 20 maja, a 29 lipca.

Jakieś dobre wieści? Shazam! Fury of the Gods, kontynuacja komediowego filmu superbohaterskiego, pojawi się wcześniej, niż planowano. Zamiast 2 czerwca 2023 roku, film na wielkim ekranie będzie nam dane obejrzeć 16 grudnia tego roku. Cóż, oby przetasowanie premier pozytywnie wpłynęło na finalną jakość produkcji.

Źródło: Variety