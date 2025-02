Filmowe klasyki i serialowe nowości w Skyshowtime na marzec. Sprawdź, co warto obejrzeć

Bartosz zaprezentował Wam dziś listę nowych produkcji, które niebawem trafią do Disney+, a ja przychodzę z rozkładem jazdy na marzec w Skyshowtime. Platforma przygotowała kilka kultowych filmów, ale nie zabranie też premier zupełnie nowych seriali – jest na co czekać.

Mussolini: Son of the Century

Jedną z najciekawiej zapowiadających się propozycji na marzec jest Mussolini: Son of the Century, czyli adaptacja powieści Antonio Scuratiego opowiadającej o Benito Mussolinim. To produkcja dedykowana sympatykom przedwojennych opowieści, chcąc poznać historię Włoch z perspektywy dyktatora.

Ośmioodcinkowy serial zabierze widza w podróż do roku 1919, gdy partia faszystowska stawiała pierwsze korki, kończąc na wydarzeniach z 1925, kiedy doszło do morderstwa socjalistycznego polityka Giacomo Matteottiego, które wstrząsnęło krajem.

Boyzone: Life, Death & Boybands

Nowością w ofercie Skyshowtime jest też serial Boyzone: Life, Death & Boybands, czyli historia Ronana, Shane'a, Mike'a, Keitha i Stephena – pięciu nieznanych chłopaków z klasy robotniczej z Dublina. Ich przebojowość sprawiła, że w ciągu zaledwie czterech lat stali się jednym z największym boysbandów na świecie – na szczyty brytyjskiej listy przebojów wspięli się więcej razy, niż One Direction, David Bowie czy Michael Jackson.

To dokumentalna produkcja, poruszająca tematykę coming-outu, dorastania, życia w reflektorów i niespodziewanej śmierci, a także zapis wyjątkowych rozmów z czterema członkami Boyzone.

Rocketman

Wspomniałem na początku o klasycznych produkcjach filmowych, a do takich bez wątpienia należy już debiutujący w 2019 roku Rocketman, czyli świetnie oceniana i nagrodzona Oscarem i dwoma Złotymi Globami historia życia Eltona Johna. To muzyczny film biograficzny, w którym posłuchamy najsłynniejszych piosenek artysty i poznamy szczegóły jego kariery – od niepozornego chłopaka z małego miasteczka do międzyanodowej gwiazdy.

Pełna lista nowości w Skyshowtime na marzec

1 marca

Problemista

Rocketman

3 marca

Mussolini: Son of the Century

5 marca

Rob Peace

7 marca

Motocykliści (The Bikeriders)

Pasażer (The Passenger)

9 marca

The Tattooist's Son: Journey to Auschwitz

10 marca

1923 (sezon 2)

16 marca

Boyzone: Life, Death & Boybands

19 marca

Small Town, Big Story

23 marca

Larger Than Life: Reign of the Boybands

28 marca

Snowpiercer (sezon 4)

Kontynuacje seriali (nowe odcinki co tydzień)

The Agency

Lockerbie: A Search for Truth

Dexter: Original Sin

