Avatar powraca z nową serią! Wszystko co wiemy o nadchodzącym Avatar: Seven Havens

Avatar powraca! Oficjalnie dowiedzieliśmy się o tym, że powstaje nowa seria! Co o niej wiadomo?

Uwielbiany przez zarówno młodszych, jak i starszych, widz serial animowany Avatar niebawem doczeka się nowych odcinków. I to jakich! Stacja Nickelodeon oficjalnie zamówiła nowy sezon Avatara, który zatytułowany będzie Avatar: Seven Havens. Seria ma liczyć sobie 26 odcinków i tworzona będzie przez twórców oryginału: Michaela DiMartino i Bryana Konietzko we współpracy z Avatar Studios. W nowych przygodach widzowie będą mieć szansę obserwowania perypetii znanej i lubianej ekipy w nieznanej dotąd erze tego magicznego świata.

Nowy Avatar zabierze nas do czasów kataklizmu. Co wiemy o nadchodzącym serialu Avatar: Seven Havens?

Akcja Avatar: Seven Havens rozgrywać się po wydarzeniach, które znamy z Legendy Korry. Akcja będzie osadzona w erze, w której tamtejszy świat zniszczony został przez potężną katastrofę. W tych niebezpiecznych czasach młoda Władczyni Ziemi odkrywa, że jest nowym Avatarem po Korze. Jednak zamiast wybawicielki, postrzegana jest jako zwiastun zagłady. Prześladowaną przez ludzi i duchy, przyjdzie jej (wraz ze swoim dawno zaginionym bliźniakiem) rozwikłać tajemnicę swojego pochodzenia i ocalić tytułowe Siedem Niebios, zanim upadnie ostatnia ostoja cywilizacji.

Od dokładnie dwóch dekad (tak, premiera serialu miała miejsce w lutym 2005 roku!) uniwersum Avatara rozkochało w sobie widzów z całego świata. Wielowarstwowa opowieść najeżona intrygami, akcją i wciągającym światem nie daje o sobie zapomnieć, a to ma być kolejny kamyczek do rozwijania tejże historii. Twórcy podkręcają atmosferę i sami mówią o tym, jak cieszą się na powrót do prac nad ukochaną serią:

Nie możemy się doczekać, by otworzyć nowy rozdział tej epickiej sagi, stworzony przez Michaela DiMartino i Bryana Konietzko w ramach Avatar Studios

Avatar: Seven Havens: kiedy premiera nowego sezonu serialu?

Nowy sezon Avatara już powstaje w Avatar Studios przy Nickelodeon Animation w Burbank. Na pierwszy sezon składać się będą dwie księgi, z których każda liczyć będzie po 13 odcinków. DiMartino i Konietzko pełnią funkcję współtwórców oraz producentów wykonawczych, a pomagają im Ethan Spaulding i Sehaj Sethi.

Na tę chwilę ekipa nie zdradza jeszcze żadnych szczegółów związanych z premierą serialu -- i na jakieś konkrety (w tym choćby przybliżoną datę premiery) przyjdzie nam jeszcze poczekać. Wiemy jednak, że Paramount Pictures wraz z Nickelodeon w pocie czoła pracują nad wprowadzeniem do kin świeżego filmu animowanego o Aangu -- i ten ma zadebiutować na początku przyszłego roku. Mimo wszystko fajnie widzieć, że uniwersum Avatara nie umiera -- a wręcz przeciwnie. Wraca do korzeni i już niebawem zaserwuje nam świeży serial, oby równie dobry jak poprzednie!