Fani "Yellowstone": szykujcie się! Nowy sezon "1923" będzie znacznie mroczniejszy

W finałowym odcinku pierwszego sezonu nowożeńcy zostali brutalnie rozdzieleni. Spencer został wysłany w łodzi ratunkowej z powrotem do Stanów Zjednoczonych, a Alex trafiła z powrotem do swojej rodziny, która -- delikatnie mówiąc -- z trudem akceptowała jej wybory. Mimo tych trudności przysięgła ona, że spotka się z mężem w Montanie, i nie zamierza złamać swojej obietnicy.

Wątek Alexy i Spencera będzie jeszcze mroczniejszy

Chociaż "Yellowstone" dobiegło końca, twórcy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w kwestii opowiadania historii rodu Duttonów. Wśród fanów pojawiły się spekulacje, czy Alex jest w ciąży, co zasugerowały jej tajemnicze objawy choroby morskiej w finałowym odcinku pierwszego sezonu. Bez względu na to, czy te przypuszczenia się potwierdzą, kobieta musi pokonać trudną drogę, by ponownie połączyć się z ukochanym. A na zwiastunie drugiego sezonu widać gołym okiem, że czeka ją wiele niebezpieczeństw.

Od samego początku "1923" nie był lekką historyjką. I choć nie było tak dramatycznie jak w "1883", to dotychczasowe odcinki przedstawiały trudny los bohaterów. Elsa Dutton zaś ciągle przypomina, że Duttonowie zawsze walczą o przetrwanie. Alex i Spencer doświadczyli wielu niebezpieczeństw, ale według Schlaepfer ich rozłąka w drugim sezonie będzie jeszcze trudniejsza do zniesienia.

Choć historia Duttonów jeszcze się rozwija, wielu widzów zastanawia się, kto zostanie rodzicem przyszłych pokoleń. W uniwersum "Yellowstone" mamy doczekać się kolejnego prequelu: "1944". Tytuł sugeruje, że niebawem będziemy mogli śledzić perypetie następnego pokolenia rodu. Nadal jednak nie wiadomo komu będzie poświęcone: Alex i Spencerowi, a może Elizabeth i Jackowi, którzy zostaną rodzicami Johna Duttona II? Taylor Sheridan lubi nas zaskakiwać, dlatego wcale nie zdziwię się, gdy odpowiedź na to pytanie będzie bardziej skomplikowana niż początkowo może się wydawać.

Odpowiedzi już wkrótce. Polska premiera "1923" za pasem!

Drugi sezon "1923" już wczoraj miał premierę w Stanach Zjednoczonych na na platformie Paramount+, zaś nowe odcinki mają trafiać do widzów co tydzień. Widzowie w Polsce poczekają nieco dłużej: u nas serial będziemy mogli oglądać już od 10. marca, kiedy to premierowe odcinki trafią na SkyShowtime!