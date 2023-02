Historia powstania Tetrisa - gry o spadających blokach - jest bardziej burzliwa, niż mogłoby się na początku wydawać. Powstała w Związku Radzieckim produkcja od początku otoczona była problemami prawnymi, gdzie zachodnie studia próbowały uzyskać prawa do dystrybucji programu. Sprawy skomplikowały się do tego stopnia, że w ZSRR powstała nawet specjalna organizacja, mająca na celu negocjację w sprawie praw do Tetrisa.

Teraz ekranizacja tej historii trafi do Apple TV+

W sieci właśnie pojawił się trailer wspomnianego filmu. Pokazuje on historię Tetrisa jako miks thirrela, filmu szpiegowskiego i kina akcji. Historia opowiada przygodę Henka Rogersa, holenderskiego przedsiębiorcy, który po tym, jak zobaczył Tetrisa na własne oczy, wyrusza do Związku Radzieckiego pod koniec lat 80'tych by uzyskać prawa do dystrybucji gry.

Pierwsze wzmianki o produkcji takiego filmu były słyszane już w 2014 roku. Teraz, po pierwszym trailerze wiemy już, że film będzie dostępny na Apple TV+ 31 marca 2023 roku. W rolę głównego bohatera wciela się tu Taron Egerton, podczas gdy twórcę gry, Alexeya Pajitnova, gra Nikita Efremov.