FIFA szykuje coś wielkiego. To będzie internetowy dom piłki nożnej

DAZN i FIFA łączą siły, by stworzyć cyfrowe centrum piłki nożnej z dostępem do ekskluzywnych transmisji.

W ubiegłą niedzielę rozpoczęły się Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA, dzięki którym widzowie znad Wisły mogą bliżej poznać platformę DAZN. To podmiot z Wielkiej Brytanii o globalnym zasięgu, niecieszący się dotychczas w Polsce zbyt dużą popularnością, bo kluczowe rozgrywki krajowe (takie jak La Liga, Bundesliga czy Premier League) są u nas obsługiwane od lat przez Canal+, Eleven Sports czy opuszczającą kraj Viaplay. DAZN ma jednak szansę zostać grubą rybą futbolowych usług streamingowych, dzięki długoterminowej współpracy strategicznej z FIFA. Partnerzy chcą uczynić z DAZN i serwisu FIFA+ „dom piłki nożnej”.

Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA w DAZN to zaledwie początek

DAZN to platforma działająca w modelu subskrypcyjnym, która oferuje dostęp nie tylko do krajowych rozgrywek ligowych, ale też najbardziej prestiżowych turniejów, takich jak Liga Mistrzów. Niestety oferta różni się w zależności od regionu, dlatego też polscy widzowie nie mieli dotychczas czego tam szukać – no, może poza meczami kobiecej Barcelony z genialną Ewą Pajor na napadzie.

Dziś, w ramach darmowego konta DAZN, widzowie z Polski mogą śledzić na żywo wszystkie 32 spotkania Klubowych Mistrzostw Świata FIFA, a także oglądać codzienny program The Press z udziałem legend świata piłki, prezentujący skróty, kulisy i reakcje kibiców. DAZN to także powiew świeżości w kwestii meczowej perspektywy – platforma oferuje między innymi widok sędziego, który zmieni wasze postrzeganie na pracę arbitra.

Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA w DAZN mają być zaledwie początkiem. Zaraz po zakończeniu turnieju platforma ruszy z ciągłą i ekskluzywną usługą informacyjną – w komunikatach prasowych czytamy, że ta inicjatywa „na nowo zdefiniuje globalne relacjonowanie piłki nożnej, zapewniając fanom dostęp do najnowszych wiadomości i wydarzeń z całego świata”.

Partnerstwo DAZN i FIFA: piłka nożna na światową skalę

DAZN ma w tym duecie dostarczać zaawansowaną technologię streamingową, a rolą FIFA jest zapewnienie licencji, partnerów i sponsorów. Współpraca ma zaowocować dystrybucją treści piłkarskich na światową skalę.

To partnerstwo z FIFA umacnia pozycję DAZN jako cyfrowego centrum piłki nożnej, umożliwiając fanom na całym świecie dostęp do ogromnej biblioteki treści najwyższej jakości. Razem z globalnym zasięgiem i renomą FIFA dostarczymy niezrównane doświadczenie rozrywkowe, wspierając wizję FIFA zakładającą globalny rozwój futbolu i przyciąganie nowych odbiorców – Shay Segev, dyrektor generalny grupy DAZN

Wspomniałem, że DAZN posiada w Polsce ograniczone prawa do transmisji, ale nie oznacza to, że widzowie skazani są tylko na wybrane materiały futbolowe. Platforma posiada też bogatą ofertę gal bokserskich, a także wybrane gale MMA (głównie PFL). Z uwagi na blokadę regionalną nie zobaczymy jednak ani rozgrywek tenisowych, ani Formuły 1, ani NBA, które także wchodzą w skład oferty DAZN.

Wracając jednak do piłki nożnej – już dziś możecie w DAZN obejrzeć dwa głośne spotkania Klubowych Mistrzostw Świata FIFA bez opłat:

Manchester City vs Wydad – 18:00

Real Madryt vs Al Hilal – 21:00

Wystarczy założyć darmowe konto pod tym adresem. Można zalogować się przez konto Google, Facebooka lub Apple ID.

