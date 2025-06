To może być największy polski serial. Zwiastun robi wrażenie!

Serial "Heweliusz" od Netflixa, którego zwiastun właśnie ujrzał światło dzienne, już teraz zapowiadany jest jako jeden z najważniejszych polskich seriali ostatnich lat. Produkcja, za którą stoją twórcy „Wielkiej wody” – reżyser Jan Holoubek, scenarzysta Kasper Bajon i producentka Anna Kępińska – to pięcioodcinkowy dramat katastroficzno-sądowy, łączący spektakularną skalę realizacyjną z głębokim ładunkiem emocjonalnym.

Fabuła serialu opiera się na autentycznych wydarzeniach z nocy 13 na 14 stycznia 1993 roku, kiedy to prom Jan Heweliusz zatonął na Bałtyku podczas potężnego sztormu o sile 12 stopni w skali Beauforta. W katastrofie zginęło 55 osób, a tylko dziewięciu udało się przeżyć. Produkcja nie tylko wiernie odtwarza dramatyczną walkę załogi i pasażerów o przetrwanie, ale także skupia się na losach rodzin, które na lądzie muszą zmierzyć się z żałobą, samotnością i brutalnością systemu, próbując walczyć o prawdę i godność zmarłych.

Heweliusz na Netflix - kiedy premiera? Data oraz zwiastun oficjalnie

Twórcy podkreślają, że w centrum tej historii znalazły się kobiety – żony, córki i matki, które zostały same z dziećmi i musiały walczyć o pamięć oraz sprawiedliwość w imieniu bliskich. Serial ukazuje także dramatyczne konsekwencje tragedii na salach sądowych Izby Morskiej, gdzie władze próbowały zrzucić całą odpowiedzialność na kapitana Andrzeja Ułasiewicza i załogę statku.

"Heweliusz" nie jest wierną rekonstrukcją wydarzeń – poza rodziną kapitana, większość postaci została stworzona na potrzeby fabuły, by lepiej oddać różnorodne postawy i emocje towarzyszące tragedii. Twórcy przeprowadzili szeroko zakrojony research i zdecydowali się pokazać jedną z hipotez dotyczących przyczyn katastrofy, podkreślając, że do dziś nie zostały one jednoznacznie wyjaśnione.

Na ekranie zobaczymy imponującą obsadę: Magdalenę Różczkę, Michała Żurawskiego, Borysa Szyca, Konrada Eleryka, Michalinę Łabacz, Tomasza Schuchardta, Justynę Wasilewską, Jana Englerta, Magdalenę Zawadzką i wielu innych. W realizację zaangażowano ponad 120 aktorów i 3000 statystów, a zdjęcia trwały ponad osiem miesięcy, obejmując 70 lokacji w Polsce i za granicą.

Serial "Heweliusz" nie tylko przypomina o jednej z największych tragedii w historii polskiej żeglugi, ale także stawia pytania o odpowiedzialność, pamięć i społeczne skutki katastrofy, które do dziś budzą emocje i kontrowersje. Premiera już w listopadzie 2025 roku na platformie Netflix