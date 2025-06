Max na początek wakacji. Będzie gorąco

Max przedstawia rozpiskę filmów i seriali, które na platformie pojawią się na w drugiej połowie miesiąca. Co ciekawego zadebiutuje na początku wakacji?

Czerwiec na platformach VOD pełny jest premier i powrotów – i to bez względu na to, co i gdzie oglądamy. Jednak miesiąc jeszcze się nie kończy i Max prezentuje rozpiskę na najbliższe dni i tygodnie. W drugiej połowie miesiąca zobaczycie między innymi premierowe odcinki trzeciego sezonu „Pozłacanego wieku”oraz drugiego sezonu „Pati”. Będzie też wiele premier filmowych, w tym „Sześć stóp nad ziemią”, „Profesor”, „Wszystkie stare noże”, czy „Wściekłe psy”. Niewątpliwie największym hitem końcówki miesiąca będzie „Minecraft: Film” – produkcja, która swoją kinową premierę miała na początku kwietnia i szybko skradła serca widzów, zarabiając, jak na filmową adaptację gry, ogromne pieniądze – ponad 700 mln dolarów. W samej tylko Polse na film wybrało się ponad 2,7 mln widzów. Teraz będziecie mogli szaleć dowoli – w zaciszu własnych domów i mieszkań. Będzie też dokument „Moc”, w którym Sean Penn i Aaron Kaufman są świadkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę i działań Zełenskiego, ukazując kluczowy moment przywództwa w czasie wojny.

Max na drugą połowę czerwca. Powroty i premiery na początek wakacji

A jak to wygląda w poszczególne dni? Sprawdzamy:

18 czerwca

„Naked and Afraid” s. 18, odc. 1-12

„999 Murdered Calling”, odc. 1-8

„Destinations of the Damned with Zak Bagans”, odc. 1-8

„Skandal w Ohio”

„Discovery Changed My Life”

19 czerwca

„This City is Ours”, odc. 1-8

20 czerwca

„Now or Never: FC Montfermeil”, odc. 1

„Sześć stóp nad ziemią”

„Minecraft: Film”

„Profesor”

„Manchester by the Sea”

„Trust me”

„Transformers: Przebudzenie bestii”

„Wściekłe psy”

23 czerwca

„Pozłacany wiek” s. 3, odc. 1

25 czerwca

„Enigma”

27 czerwca

„Pati” s. 2, odc. 1

„Wszystkie stare noże”

„As Neves”

„Turn Me On”

„Drużyna AA”

„World Between Us”

„Kneecap”

„Moc”

28 czerwca