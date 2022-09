Purosangue - pierwszy SUV Ferrari i do tego z silnikiem V12

Ferrari Purosangue zdefiniuje nową kategorię

Plotki na temat SUVa od Ferrari pojawiają się już od dobrych dwóch lat. Za kilka dni wszystko będzie jasne, bo producent sportowych samochodów z Maranello właśnie oficjalnie zapowiedział prezentację modelu Purosangue. Prawdopodobnie najmocniejszego SUVa na rynku poznamy już w najbliższy wtorek, 13 września. Teaser za wiele nie zdradza ale widać front samochodu, który jest bardzo agresywny, ale przy tym opływowy co zwiastuje niski współczynnik oporu powietrza. Zapowiada się, że Purosangue nie będzie typowym, wysoko zawieszonym SUVem, a bardziej sportowym autem z niskim zawieszeniem i długimi zwisami z przodu i z tyłu. Możliwości terenowe może jedna poprawić pneumatyczne zawieszenie.

W krótkim wideo zamieszczonym powyżej słychać też silnik, a według znawców tematu jest to nic innego jak słynna jednostka V12 napędzające najmocniejsze samochody z Maranello. Jeśli byłoby tak faktycznie, to Purosangue będzie mogło patrzeć z góry chociażby na Lamborghini Urus, które w topowej wersji ma motor V8. W ofercie Ferrari jednostki V8 i V6 również mogą się pojawić, a w dodatku będą wspomagane elektrycznie. V12 natomiast ma być pozbawiony elektrycznego wsparcia, a moc czerpać tylko z benzyny. Moc tego silnika z łatwością może przekroczyć 800 KM, co powinno zadowolić nawet najbardziej wybrednych miłośników marki.

Ferrari Purosangue będzie też z pewnością najbardziej przestronnym samochodem w ofercie. Jest to czteromiejscowy SUV ze sporym bagażnikiem, który dodatkowo dzięki wysoko poprowadzonej linii dachu zapewnia sporo przestrzeni dla pasażerów. Jednak na więcej szczegółów dotyczących dokładnej specyfikacji musimy poczekać, wszystkie tajemnice zostaną rozwiane 13 września. Pierwsze dostawy Ferrari Purosangue planowane są na 2023 rok.