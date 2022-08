Niemal każde Ferrari od 2005 roku może mieć problem z hamulcami... przez korek

Ferrari i problem z hamulcami

Problem z układem hamulcowym w samochodach Ferrari nie jest nowy. Już w zeszłym roku pojawiły się pierwsze doniesienia o problemach w modelach z serii 458 i 488 (458 Italia, 458 Speciale, 458 Speciale A, 458 Spider, 488 GTB i 488 Spider), gdzie winny całemu zamieszaniu był korek od zbiorniczka z płynem hamulcowym. Teraz okazuje się jednak, że problem jest znacznie szerszy, bo Ferrari z podobnego rozwiązania korzysta praktycznie we wszystkich swoich modelach i to od ponad 15 lat. W rezultacie firma będzie musiała naprawić kilkanaście tysięcy samochodów i to pomimo faktu, że wadę korka może mieć zaledwie 1% z nich.

Na czym dokładnie polega problem? Korek zbiorniczka wyrównawczego z płynem hamulcowym posiada specjalny zawór, który ma uwolnić powietrze w razie gdyby ciśnienie w układzie wzrosło za mocno. To raczej standardowe rozwiązanie spotykane w wielu różnych samochodach. Okazuje się jednak, że część korków produkowanych przez firmę Bosch GmbH ma wadę, w wyniku której wyciec może też sam płyn hamulcowy. Wyciek może być na tyle duży, że układ hamulcowy straci na swoich możliwościach albo nawet przestanie działać co może grozić wypadkiem. Dlatego posiadacze Ferrari powinni do czasu akcji serwisowej uważać, a w razie zapalenia się kontrolki informującej o niskim stanie płynu hamulcowego, zrezygnować z dalszej jazdy swoim samochodem.

Niemal wszystkie modele od 2005 kwalifikują się do wymiany korka

Gdy problem objawił się pierwszy raz pod koniec zeszłego roku, Ferrari jeszcze do końca nie wiedziało co było przyczyną i jak ją naprawić. Dzisiaj firma ma już rozwiązanie, a jest nim wymiana wadliwego korka. Co więcej dodatkowe śledztwo zainicjowane po tym, jak przeciwko firmie złożono pozew, wskazało, że problem może dotyczyć znacznie większej liczby modeli tego producenta, bo feralna nakrętka była używana masowo. Ferrari jak każda firma motoryzacyjna, korzysta ze sprawdzonych wzorców i wiele modeli dzieli między sobą różne części, w tym części układu hamulcowego. Dlatego aktualnie w Stanach Zjednoczonych do akcji serwisowej kwalifikuje się ponad 22 000 samochodów, w tym między innymi LaFerrari, F8 Spider i Tributo czy najnowsze Ferrari Roma.

2005-2009 Ferrari 430

2005-2011 Ferrari 612 Scaglietti

2009-2017 Ferrari California

2010-2011 Ferrari 612

2012-2016 Ferrari FF

2013-2017 Ferrari F12 Berlinetta

2013-2015 Ferrari LaFerrari

2015-2017 Ferrari California T

2016 Ferrari F60 America

2017 Ferrari F12 TDF

2017 Ferrari LaFerrari Aperta

2017-2020 Ferrari GTC4 Lusso

2018-2020 Ferrari GTC4 T

2018-2022 Ferrari Portofino

2018-2022 Ferrari 812

2019-2020 Ferrari 488 Pista

2020-2022 Ferrari F8 Spider

2020-2022 Ferrari F8 Tributo

2021-2022 Ferrari Roma

Nie chce być złośliwy, ale patrząc na ostatnie wyczyny zespołu Ferrari w wyścigach F1, szczególnie w zakresie decyzji strategicznych, to mam wrażenie, że firma i tak dostała niski wymiar kary. Wymiana korka nie jest szczególnie trudna, choć pewnie po części wstydliwa bo zdawałoby się, że tak prostego elementu nie da się zepsuć. Niestety jak wskazuje życie, nawet korek może mieć ogromny wpływ na bezpieczeństwo.

źródło: Motor1