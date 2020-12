Nie ma świętości, Ferrari szykuje SUVa

I mogłoby się wydawać, że skoro samochody Ferrari tak dobrze się sprzedają, to nie ma potrzeby aby marka przechodziła do segmentu popularnego. Jej włodarze mają chyba jednak nieco inne zdanie i szykują na przyszły rok pierwszego SUVa. Model Purosangue pojawia się w plotkach już od jakiegoś czasu, a dzisiaj mamy pierwsze jego ujęcia w ruchu, które znajdziecie na filmie poniżej. Co prawda pojazd jest mocno zakamuflowany, ale nie ulega wątpliwości, że to najnowszy model Ferrari, który sfilmowany został oczywiście w Maranello.

Może w czasach gdy swoje samochody tego pokroju mają takie marki jak Lamborghini, Aston Martin, Bentley, Porsche czy Rolls-Royce, tego typu nadwozie już nie szokuje w Ferrari, ale trzeba uczciwie przyznać, że to jednak nieco smutne. Skoro nawet taka włoska legenda musi poddawać się rynkowym trendom i produkować auto, które raczej nie wpisuje się w DNA tej marki. Mimo wszystko ciekaw jestem efektu końcowego, bo wygląda na to, że Ferrari Purosangue będzie bazowało na Maserati Levante, choć można się spodziewać nieco mocniejszego silnika i miejmy nadzieje, jeszcze bardziej sportowego charakteru.

A wy co myślicie o najnowszym modelu Ferrari?