Umowa z japońskim Rakutenem dobiega końca wraz z bieżącym sezonem. Według prasy, o przedłużeniu współpracy nie było mowy - a według mediów, było trzech głównych kandydatów - Spotify, Vegan Nations oraz Polkadot. Finalnie zwyciężyła pierwsza opcja.

Spotify głównym sponsorem FC Barcelony przez kolejne lata. Wielka współpraca

Spotify będzie widnieć na przodzie koszulek zarówno męskiej, jak i żeńskiej drużyny od sezonu 2022/23 i zostaną tam na kolejne cztery lata. Szwedzka firma będzie również sponsorować koszulki treningowe, jednak ta umowa skończy się rok wcześniej. Współpraca ma na celu stworzenie wyjątkowych koszulek, w których będą mogli pokazywać się artyści muzyczni na całym świecie - współpraca ma być zatem czymś więcej, niż do tej pory. Potwierdza to również fakt, że na grafice promującej zawarcie umowy widnieją takie twarze jak The Weeknd, Shakira czy Justin Bieber.

Źródło: FC Barcelona

Umowa została potwierdzona i podpisana przez zarząd klubu, jednak operacja musi zostać jeszcze zatwierdzona przez socios. Głosowanie członków klubu odbędzie się 3 kwietnia.

Blaugrana pierwszy raz w historii sprzedaje prawa do nazwy stadionu

FC Barcelona pierwszy raz w swojej historii sprzedała prawa do nazwy swojego stadionu. Wraz ze startem współpracy, Camp Nou zamieni się na Spotify Camp Nou - i jest to część, która najbardziej nie spodobała się kibicom. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę ostatnie problemy finansowe Dumy Katalonii wywołane głównie decyzjami byłego prezydenta, Josepa Marii Bartomeu, jest to krok niezbędny do podjęcia.

Źródło: FC Barcelona

Ile FC Barcelona zarobi na tej współpracy?

Pierwsze plotki dotyczyły pięcioletniej umowy dla zespołu mężczyzn, za którą klub ze stolicy Katalonii miał zainkasować 340 milionów euro. Najnowsze doniesienia przed oficjalnym podpisaniem umowy sugerowały, że w umowie miały zajść pewne zmiany - za trzyletnią współpracę, zarówno w przypadku drużyny mężczyzn, jak i kobiet, FC Barcelona miała otrzymać 280 milionów euro, co daje blisko 90 milionów euro na sezon.

Duma Katalonii nie podała oficjalnej informacji dotyczącej finansów, jednak hiszpańskie media donoszą, że współpraca zagwarantuje FC Barcelonie 62,5 miliona euro rocznie, co łącznie daje ćwierć miliarda euro. Nie jest to więc oferta tak lukratywna jak spekulowano, lecz z pewnością nie jest to nieopłacalna współpraca.

Spotify Camp Nou miejscem do grania ogromnych koncertów?

W oficjalnym ogłoszeniu klubu możemy przeczytać: “Partnerstwo osiągnięte przez Barçę i Spotify jest pierwszym w swoim rodzaju dla klubu, który łączy świat muzyki i piłki nożnej, zapewniając graczom i artystom globalną scenę na stadionie Spotify Camp Nou i stwarzając nowe możliwości łączenia artystów i graczy z fanami na całym świecie.” FC Barcelona wspomina również o tym, że ma zamiar inwestować w rozwój młodych artystów i piłkarzy. Pozostaje więc czekać na pierwszych piosenkarzy z La Masii. Czytamy również: “Co więcej, FC Barcelona i Spotify będą pracować nad wykorzystaniem powierzchni promocyjnych klubu na stadionie, aby zaprezentować i wzmocnić twórczość artystów przed globalną publicznością telewizyjną Blaugrany”.

Prezydent FC Barcelony, Joan Laporta, skomentował współpracę

Oświadczenie dotyczące współpracy FC Barcelony ze Spotify wydał prezydent Blaugrany, Joan Laporta:

Jesteśmy bardzo dumni, że możemy ogłosić taki pionierski sojusz ze znaną na całym świecie organizacją, taką jak Spotify. To partnerstwo pozwoli nam dalej przybliżać Klub do jego fanów i sprawić, że poczują się jeszcze bardziej jak część rodziny Barçy poprzez unikalne doświadczenia, łączące dwie aktywności, takie jak rozrywka i piłka nożna, co umożliwi nam połączenie się z nowymi odbiorcami na całym świecie. Jest to również współpraca, wraz z którą kontynuujemy postępy w tej nowej erze, którą rozpoczęliśmy, i która po raz kolejny pokazuje innowacyjny charakter i ciągłe poszukiwanie doskonałości, które wyróżniają Barçę i uczyniły z niej wyjątkowy klub na świecie.

Źródło: FC Barcelona