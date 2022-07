Duma Katalonii skutecznie zepsuła humor fanów. Po dźwigniach finansowych i fenomenalnych transferach w postaci Kessiego, Christensena, Raphinhi i oczywiście Roberta Lewandowskiego, przyszedł czas na niewymienny token oparty na blockchainie.

NFT z Johanem Cruyffem - piękne wspomnienie uwiecznione w marny sposób

NFT stworzone przez FC Barcelonę jest audiowizualną cyfrową grafiką przedstawiającą legendarny moment, w którym Johan Cruyff 22 grudnia 1973 rok wzniósł się w powietrze, aby strzelić oszałamiającego gola przeciwko Miguelowi Reinie, bramkarzowi Atlético Madryt. Aukcja odbędzie się w Sotheby's, jednym z największych na świecie miejsc sprzedaży dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich, lecz prezentację będzie można oglądać również online. Kolekcja została nazwana „In a Way, Immortal” - i jest to bardzo trafna koncpecja, gdyż wizja Cruyffa dotycząca gry w piłkę nożną, nie tylko jako piłkarza, ale również jako wybitnego trenera, jest podziwiana i kontynuowana po dziś dzień. Pomysł niezły, tylko wykonanie... pozostawiające wiele do życzenia.

Za NFT odpowiedzialna jest firma ​​BCN Visuals, która jest strategicznym partnerem Barcelony w zakresie innowacji, oraz Digital Superstudio, które opracowało estetykę kinematograficzną NFT. Blaugrana deklaruje, że nabycie tokena nie wiąże się z samym “prestiżem” - oprócz tego, nabywca otrzyma szereg korzyści i doświadczeń VIP oraz zostanie mianowany “Cyfrowym Ambasadorem Barçy”.

To dopiero początek NFT od Barcelony

Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie klubu, token z Johanem Cruyffem jest pierwszym NFT z kolekcji dziesięciu, które będą prezentowane w nadchodzących miesiącach. Każdy token zawiera kultowe momenty Blaugrany i przedstawia postacie wzmacniające dziedzictwo oraz historię Klubu z Katalonii.

Klub, którego prezydentem jest Joan Laporta, twierdzi, że kolekcja NFT jest częścią wyraźnego strategicznego zaangażowania Klubu we wdrażanie technologii i innowacji, a co za tym idzie, tworzenie niezapomnianych wydarzeń kulturalnych - z przeszłości i teraźniejszości - w celu zarówno edukacji, jak i inspiracji. Brzmi dumnie, lecz to w istocie wyłącznie cyfrowe obrazki.

Aukcja na żywo odbędzie się 29 lipca. Jeśli jesteście zainteresowani tokenem NFT z legendarnym Holendrem, śledźcie tę stronę. Cóż, oby Barcelona chociaż była w stanie odrobić sobie kwoty transferów za pieniądze zarobione z tej kolekcji.

