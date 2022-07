Reddit dołącza do szału NFT

Małpy z Bored Ape Yacht Club czy miśki używane przez polskich influencerów to dla większości z nas znaki rozpoznawcze awatarów NFT. Twitter popłynął na fali niewymiennych tokenów i wprowadził na początku tego roku możliwość ustawienia sobie NFT na zdjęcie profilowe - i żeby nie zachęcać ludzi do kopiowania pliku .jpg, zapewnił ramki w kształcie sześcianów. Patent na to został złamany bardzo szybko, a całość nie przyjęła się szczególnie dobrze, co raczej nie jest szczególnym zaskoczeniem.

Reddit, który znany jest z tego, że raczej nie podąża trendami i jest dość wyjątkowym miejscem w internecie, postanowił wejść na rynek NFT - chociaż największą niewiadomą z całej tej sytuacji jest fakt, jak na takie wieści zareagują użytkownicy platformy, którzy do tej pory bardzo negatywnie reagowali na wszelkie próby “upodobnienia się” do innych social mediów.

Źródło: Reddit

Jaki Reddit ma na to pomysł?

Wszystkie awatary dostępne są w ​​Reddit Avatar Builder. Jak sama nazwa zdradza, użytkownicy będą mogli dowolnie zmodyfikować zakupiony awatar, zanim ustawią go na swoje zdjęcie profilowe. Wszystkie gotowe awatary zostały stworzone przez niezależnych artystów, którzy nawiązali współpracę z Redditem.

Tak jak Twitter, tak i Reddit musiał wymyślić coś, co będzie odróżniało użytkowników z NFT w profilowym. Kolekcjonerskie awatary będą miały specjalny “efekt blasku” w sekcjach komentarzy, a także będą miały kształt sześcianu - dokładnie tak samo, jak w przypadku platformy z niebieskim ptakiem w logo. NFT oczywiście mają unikalną numerację, a całość jest przechowywana w Vault, portfelu opartym na blockchainie, w którym użytkownicy platformy obecnie przechowują swoje punkty społeczności.

Chociaż awatary prezentują się naprawdę nieźle, to cała blockchainowa otoczka zdecydowanie może odstraszać. Co sądzicie o decyzji Reddita?

Źródło, obrazek wyróżniający: Reddit