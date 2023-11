Amazon sypie świątecznymi prezentami – aż 7 gier dla posiadaczy Prime Gaming

Zakupowe szaleństwo za nami, ale na horyzoncie majaczy jeszcze lepszy czas dla fanów okazji. Amazon jak co miesiąc przygotował dla subskrybentów gamingowej usługi paczkę prezentów, w tym aż 7 darmowych gier, które użytkownicy będą mogli odbierać co tydzień. W co zagramy w grudniu?

W grudniowym Prime Gaming króluje pierwszoosobowa strzelanka od Bethesdy

Listopadowa oferta Prime Gaming nie powalała na kolana. Z godniejszych uwagi tytułów można wymienić w zasadzie tylko STAR WARS Knights of the Old Republic i RAGE 2: Deluxe Edition, ale na szczęście końcówka roku prezentuje się nieco lepiej. Amazon podaruje bowiem swoim klientom pod choinkę między innymi Deathloop, czyli pierwszoosobową strzelankę od twórców Dishonored, osadzoną w klimatycznym świecie, nękanym anomaliami czasu.

Źródło: Epic Games

To jednak zaledwie jedna z 7 gier – co jeszcze przygotował Amazon? Oto pełna lista:

7 grudnia

Deathloop (Epic Games Store)

14 grudnia

Akka Arrh (Amazon Games app)

Aground (Amazon Games app)

SeaOrama: World of Shipping (Amazon Games app)

21 grudnia

Kombinera (Epic Games Store)

28 grudnia

A Tiny Sticker Sale (Amazon Games app)

Asteroids: Recharged (Epic Games Store)

Oprócz gier posiadacze Prime Gaming będą mogli odebrać liczne dodatki cyfrowe do znanych tytułów, takich jak League of Legendi, Valorant, World of Tanks czy EA Sports EC 24. Warto zaznaczyć, że abonament wchodzi w skład szerszej subskrypcji Prime, w ramach której za 49 zł rocznie otrzymujemy także dostęp do serwisu VOD oraz darmowych wysyłek na Amazon.