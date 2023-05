Tryb Kreatywny w Fall Guys: Ultimate Knockdown. Wszystko co musisz wiedzieć

Fall Guys: Ultimate Knockdown to sieciowy fenomen, który od kilku lat przyciąga do siebie całe rzesze graczy. Czy mnie to dziwi? Ani trochę — sam dałem się porwać tej zabawie i regularnie podejmuje się tamtejszych szalonych wyzwań. To idealna zabawa dla każdego. Można do niej zasiąść na chwilę, zagrać partyjkę i zapomnieć. Ale nic też nie stoi na przeszkodzie, by wsiąknąć w nią na dłużej. Jej uniwersalność jest mocnym atutem.

Dotychczas tamtejsze opcje opierały się jednak wyłącznie na podejmowaniu stawianych nam wyzwań. Od jutra, czyli startu 4. sezonu Fall Guys: Ultimate Knockdown, wszyscy gracze będą mogli skorzystać z nowego Trybu Kreatywnego. A co w nim?

https://www.youtube.com/watch?v=I1FytnkSHZU&pp=ygUSZmFsbCBndXlzIGNyZWF0aXZl

Tryb Kreatywny Fall Guys: Ultimate Knockdown. Największa nowość 4. sezonu gry!

Kilka tygodni temu producenci gry zaprezentowali tryb kreatywny gry w Fall Guys. Ale poza prezentacją na YouTube, miałem też przyjemność uczestniczenia w zamkniętym pokazie prowadzonym przez ekipę Mediatonic. Niestety, ze względu na to że testy trybu kreatywnego odbywały się wyłącznie w wersji PC — nie miałem jak przetestować go na własnej skórze. Ale nic straconego, bowiem wraz z premierą 4. sezonu Fall Guys: Ultimate Knockdown, czyli już 10. maja 2023, będzie on dostępny na każdej platformie!

Twórz wyzwania tak jak twórcy. Tryb Kreatywny w Fall Guys to ocean możliwości

Tryb Kreatywny dostępny będzie od 10. maja dla wszystkich graczy bezpośrednio z menu gry! Co ważne — podobnie jak reszta gry, będzie on również całkowicie darmowy.

Jak stworzyć własny poziom w Fall Guys?

Tworzenie własnego levelu w Fall Guys: Ultimate Knockdown rozpoczniemy od wyboru trybu, w jakim ma się on znaleźć. Na starcie dostępny jest wyłącznie Original oraz Race — ale twórcy już teraz zapowiadają, że w przyszłości będzie ich znacznie więcej.

Gotowe? No to możemy przejść do puszczenia wodzy wyobraźni i... ustawiania linii startu o linii końca wyzwania! Bez nich nie uda się ukończyć żadnej z plansz. Ponadto warto mieć na uwadze, że wykorzystanie każdego z elementów to... koszt. A my musimy się zmieścić w budżecie.

Do naszej dyspozycji otrzymujemy tysiące opcji. To dokładnie ten sam zestaw opcji, które doskonale znamy z tworzonych przez twórców gry wyzwań. Twierdzą oni, że korzystają dokładnie z tego samego edytora.

Pokaż jak się w to gra!

Skończone dzieło musimy najpierw... samodzielnie ukończyć. Tak, każdy gracz musi udowodnić, że plansza którą stworzył jest grywalna i da się przejść od startu do mety. Nie ma luk które to uniemożliwiają, a każdy kto podejmie wyzwanie - będzie w stanie je skończyć.

Poziom w Fall Guys gotowy? Udostępnij go innym!

Plansze tworzone przez nas stworzone można będzie udostępniać innym graczom za pośrednictwem specjalnych, składających się z ciągu 12 cyfr. W ten sposób nasza twórczość będzie mogła dotrzeć do szerszego grona odbiorców! to również znakomity pomysł na wspólną zabawę z rodziną i przyjaciółmi. Jako że Fall Guys: Ultimate Knockdown jest grą multiplatformową z rozgrywką cross-play, będą mogli do niej dołączyć!

Tryb kreatywny w Fall Guys - wspaniała zabawa dla każdego!

Gracze w produkcjach takich jak chociażby Super Mario Maker udowodnili już wielokrotnie, że są w stanie wspiąć się na wyżyny kreatywności przy dostępie do odpowiednich narzędzi. I nie mam najmniejszych złudzeń, że od jutra świat Fall Guys już nigdy nie będzie taki sam. Opcja tworzenia własnych poziomów całkowicie zmieni zasady gry!