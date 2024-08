Falcon 9 uziemiony przez FAA. Najbliższe misje pod znakiem zapytania

Jeszcze kilka dekad temu ciężko byłoby w to uwierzyć, ale aktualnie rakiety latają dosłownie co kilka dni. Wystarczy spojrzeć na dane z 2023 roku, w którym odbyło się aż 223 próby startu rakiet, a 211 z nich zakończyło się sukcesem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę samo przedsiębiorstwo SpaceX, to w 2022 roku wystartowali swoje rakiety łącznie 61 razy, a rok później było to już 98 razy. Oczywiście większość z tych misji dotyczyła dostarczenia kolejnych satelitów Starlink na orbitę okołoziemską.

Przed startem każda rakieta musi przejść serię testów, lecz zdarza się, że i one nie uchronią maszyny przed różnego rodzaju anomaliami. Do jednej z nich doszło podczas ostatniego lądowania dolnego segmentu rakiety Falcon 9. Nie to jest jednak najgorsze. "Mała wpadka" z perspektywy dotychczasowych osiągnięć SpaceX może mieć wpływ na najbliższe misje kosmiczne zaplanowane przez przedsiębiorstwo Elona Muska. Sytuacją zainteresowała się Federalna Administracja Lotnictwa FAA, która podjęła decyzję nieprzychylną SpaceX.

Falcon 9 uziemiona. Co dalej z Polaris Dawn?

W środę 28 sierpnia miało zostać przeprowadzone działanie, jak dziesiątki innych. Dla SpaceX wysyłanie kolejnych satelitów Starlink to chleb powszedni. Początkowo wszystko szło zgodnie z planem. Start był udany i konstelacja Starlink jest bogatsza o kolejnych 21 satelitów, z czego 13 z funkcją Direct to Cell, umożliwiającą bezpośrednie korzystanie z połączenia bez konieczności posiadania zestawu antenowego.

SpaceX

Problemy pojawiły się dopiero przy lądowaniu boostera. Na nagraniu widać, że po zetknięciu się boostera z platformą do lądowania, pojawił się zielonkawy rozbłysk od strony silników Merlin, po czym rakieta przewróciła się na bok i eksplodowała. Jest to o tyle zadziwiające, że ostatnia nieudana próba lądowania Falcona 9 odbyła się w lutym 2021 roku. Dolny stopień rakiety z powodzeniem powracał 267 razy z rzędu, z czego ten konkretny o oznaczeniu B1062 został wykorzystany już w 23 lotach.

Przepisy USA wymagają tego, by każdy lot zakończony niepowodzeniem został poddany śledztwu i analizie. Federalna Agencja Lotnictwa Stanów Zjednoczonych podjęła decyzję o uziemieniu rakiety Falcon 9 do czasu, aż śledztwo zostanie zakończone, wnioski zostaną wyciągnięte, a anomalnie wyeliminowane. Co gorsza, nie jest to jedyna wpadka rakiety SpaceX w ostatnich miesiącach. W lipcu również podczas wynoszenia na niską orbitę okołoziemską satelitów Starlink doszło do anomalii górnego stopnia, przez co urządzenia nie doleciały do miejsca docelowego, po czym spłonęły w ziemskiej atmosferze.

Nie wiadomo jeszcze, jak długo rakieta Falcon 9 zostanie uziemiona. Wszystko wskazuje jednak na to, że wiąże się to z kolejnym opóźnieniem misji Polaris Dawn. Przypomnijmy, że jest to bardzo niebezpieczna misja, w której wezmą udział astronauci-amatorzy. Na czele czteroosobowej załogi stanie Jared Isaacman, amerykański miliarder, dla którego będzie do druga misja po Inspiration4. Jako jedyny z załogi ma jakiekolwiek doświadczenie w podróżach kosmicznych. Jednym z najważniejszych celów misji jest przetestowanie nowych autorskich skafandrów SpaceX podczas spaceru kosmicznego w miejscu oddalonym około 700 kilometrów od Ziemi.

Misja Polaris Dawn miała początkowo rozpocząć się 26 sierpnia, lecz jej start już dwukrotnie został przełożony ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. Wyniesienie kapsuły Dragon ma odbyć się z kosmodromu Centrum Kosmicznego Kennedy'ego na Florydzie, a w tym celu miała zostać wykorzystana rakieta Falcon 9. Uziemienie jej przez FAA sprawia zatem, że przynajmniej w ciągu najbliższych dni misja nie będzie mogła zostać przeprowadzona.

Grafika: Depositphotos