Fairphone - nie tylko długowieczne smartfony

Fairphone to jedna z najbardziej niezwykłych firm w obecnej bańce technologicznej. Nie próbują być drugim Apple, nie kopiują Samsunga — grają we własną grę. Grę ze smartfonami wspieranymi przez lata, grę ze smartfonami które da się naprawić. Pięć lat wsparcia dla nowych systemów, osiem lat aktualizacji poprawek bezpieczeństwa — to rzeczy raczej niespotykane w krajobrazie rynku smartfonów z Androidem.

A jeżeli wśród Was są miłośnicy produktów Fairphone, to wierzę że wieść o tym że firma pracuje też nad autorskimi słuchawkami.

Słuchawki Fairphone Fairbuds XL: co o nich wiemy?

Fairbuds XL to najnowszy produkt od holenderskiego producenta smartfonów: słuchawki nauszne. Według przecieków, słuchawki te mają oferować aktywną redukcję szumów (ANC) i podobnie jak telefony: mają być łatwe do naprawienia. To cecha, która wyróżnia produkty Fairphone. Od początku szczycą się swoim podejściem do zrównoważonej i etycznej produkcji, a także długowiecznych i naprawialnych produktów.

Fairbuds XL mają być wykonane z recyklingowanego plastiku, podobnie jak tył obudowy ich najnowszego smartfona — Fairphone 4. Grafiki które trafiły do sieci pokazują, że słuchawki będą mieć fizyczne przyciski by wygodnie sterować odtwarzanymi multimediami. Ponadto znajdzie się na nich także port USB-C. I zgodnie z oczekiwaniami, rzecz jasna, do ładowania urządzenia.

Źródło: Winfuture.de

Co wyróżni Fairbuds XL?

Jednym z elementów które pozwolą akcesorium wyróżnić się na tle konkurencji będzie fakt, iż... Fairbuds XL będą łatwe do naprawienia. To konsekwentne podejście firmy do ich produktów. Słuchawki mają być łatwe do rozebrania, a ponadto składać się z części, które będzie można łatwo wymienić w przypadku uszkodzenia. Na materiałach graficznych które trafiły do sieci widać chociażby śruby. To daje nadzieję, że naprawa naprawa urządzenia będzie w zasięgu nawet dla osób które nie posiadają żadnych specjalistycznych narzędzi.

Największym "ale" na tę chwilę wydaje się brak portu Jack 3,5 mm. Jedyną opcją podłączenia słuchawek będzie skorzystanie z bezprzewodowej technologii Bluetooth. Wiadomo — to rozwiązanie które na co dzień jest znacznie wygodniejsze. Jednak nie bez powodu wciąż nie brakuje użytkowników, którzy regularnie sięgają po kabel — z różnych powodów.

Fairbuds XL: cena nie zwali z nóg

Z dotychczasowych przecieków wynika, że cena Fairbuds XL ma oscylować w okolicach 249 € (około 1150 zł). Owszem, na rynku nie brakuje tańszych modeli — a nie trzeba też specjalnie się naszukać, by znaleźć i droższe. Jednakże z uwagi na łatwą naprawialność i materiały z recyklingu, Fairbuds XL mogą okazać się idealnym produktem dla użytkowników, którzy cenią sobie zrównoważoną produkcję i możliwość naprawiania sprzętu elektronicznego. Ponadto jest to konsstrukcja, która potencjalnie posłuży nam latami — ze względu na łatwą wymianę rozmaitych elementów w tym przede wszystkim akumulatorów. Prawdziwej pięty achillesowej tego segmentu urządzeń.

Źródło