FACEBOOK ma zmienić nazwę. Nową poznamy już za tydzień?

Z nieoficjalnych informacji do których dotarła redakcja The Verge wynika, że Mark Zuckerberg chce zmienić nazwę swojej firmy. Nic dziwnego, FACEBOOK kojarzy się ostatnio wyłącznie źle... ale to nie jest jedyny powód.

Rzekomo wszystkie te rewelacje zostały potwierdzone przez osobę, która jest z tematem bezpośrednio związana. Zamiast FACEBOOKA (sugerującego że to wyłącznie social media), Mark Zuckerberg chciałby skupić się na budowaniu całego ekosystemu usług - metaverse. Obecna nazwa firmy to przecież nazwa najpopularniejszego serwisu społecznościowego na świecie, ale także całego szeregu usług mu podlegających. Warto więc firmę od tego odciąć.

Według informacji do których dotarła redakcja The Verge, na przyszłotygodniowej konferencji Connect założyciel (wciąż stojący na czele) firmy miałby ogłosić plany dotyczące zmian. I choć z mojej perspektywy idealnym powodem do zmiany nazwy byłby typowy rebranding i odcięcie się od serwisu, który może poszczycić się w ostatnich latach przede wszystkim złą reputacją, ciągłymi wpadkami i problemami, to... nie to miałoby stać za chęcią zmian.

Te miałyby być napędzane przez inne usługi nad którymi pracuje FACEBOOK, a tym samym - chęć bycia kojarzenia z czymś więcej. Taki kolektyw, który nie będzie jedynie kierował skojarzeń do społecznościówki, ale całego szeregu podległych im usług: Instagrama, WhatsAppa czy prężnie rozwijającego się Oculusa.

Przedstawiciele Facebooka nie ukrywają, że serwis społecznościowy jest tylko jedną z gałęzi ich działalności - i w najbliższej przyszłości chcieliby, aby ludzie zaczęli ich tak postrzegać. Że social media to jedno, ale sami chcą być postrzegani jako firma budująca metawszechświat (ang. metaverse), a także zaakcentować że są odpowiedzieli za dużo więcej niż jeden produkt. To samo przecież kilka lat temu zrobiło Google, tworząc Alphabet zrzeszający pod swoimi skrzydłami dziesiątki produktów, nie tylko silnik wyszukiwania.

I choć ma to sens, to... mimo wszystko trudno pominąć w tym wszystkim wątek chęci odcięcia się od całego tego bagna, po którym brodzą w ostatnich latach: przesłuchań przed amerykańskim Kongresem i innych problemów z którymi zmagają się na co dzień. Żadne z nich nie pomaga ich reputacji.

Jakieś pomysły na nowe nazwy? Myślę, że Skynet mógłby całkiem nieźle pasować do tego produktu. A może, biorąc pod uwagę obecny zapis, SKYNET będzie bardziej odpowiedni.