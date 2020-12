Rosja może na dobre pożegnać Facebooka, YouTube czy Twittera

Dlatego drugą drogą jest dalsza moderacja treści i narażenie się rosyjskiemu prawu. I tutaj skutek może być taki, że Facebook czy Twitter faktycznie staną się nielegalne, a Rosjanie będą mogli korzystać tylko z rodzimego, przejętego przez państwo VKontakte. I chociaż to nie koniec świata, bo internet na społecznościówkach oczywiście się nie kończy, to taki ban może być bardzo wyraźną granicą, od której będziemy mogli mówić o „internecie Rosji” i „internecie reszty świata”. Nie da się też tu nie powiedzieć o tym, że jakiś czas temu Rosja planowała test odłączenia się od globalnej sieci.

Social Media są złe, ale ich brak może być jeszcze gorszy

Jeżeli Facebook i spółka rzeczywiście zostaną zakazane w Rosji, to jestem pełen wątpliwości, czy rzeczywiście wpłynie to na zmniejszenie cenzury tego, co rosyjscy użytkownicy wrzucają do sieci, czy też wręcz przeciwnie. Myślę, że jeżeli chodzi o głosy w ważnych tematach, szczególnie dotyczących sytuacji politycznej, będą jeszcze mniej słyszalne na arenie międzynarodowej, ponieważ zostanie im zablokowana bardzo ważna droga dostępu do szerszej publiki. Po prostu nie jestem w stanie uwierzyć, że ustawy takie jak dziś omawiana, czy ta zakazująca obrotu zagranicznej prasy ma na celu cokolwiek innego niż tylko postępujące zwiększanie kontroli nad tym, jakie informacje mogą dotrzeć (i co ważniejsze – jakie nie mogą) do rosyjskiego obywatela. Social Media były obszarem, które po prostu nie dało się pod tym względem kontrolować, więc postanowiono po prostu się go pozbyć, a że same platformy dają do tego dużo pretekstów, to wykorzystanie jednego z bardzo medialnych obecnie pretekstów może nie wzbudzić oporu i pewnie nawet dużo osób uzna, że „Facebook sobie na to zasłużył”. Ja jednak jestem zdania, że bez łatwego dostępu do globalnych social mediów obywatele Rosji mogą być dużo bardziej podatni chociażby na dezinformację czy propagandę.