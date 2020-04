Zniszczenie masztów to nie tylko duże straty finansowe, ale też oczywiście – przerwanie łączności komórkowej na danym obszarze. Oznacza to duże utrudnienia w komunikacji i przepływie informacji, co skutecznie utrudnia pracę np. służb medycznych. Działania aktywistów nie ograniczają się tylko do podpaleń – jak donosi The Verge, na terenie Wielkiej Brytanii powszechne jest zaczepianie i obrażanie ludzi pracujących przy wspomnianych masztach.

This is the consequence of those bonkers Facebook conspiracy theories about 5G. Key workers getting harassed on the street. pic.twitter.com/5z35r6sabp — Charlie Haynes (@charliehtweets) April 2, 2020

Covid-19 – YouTube postanowił działać. Lepiej późno niż wcale

Po doniesieniach o tym, że grupy bojowników puściły z dymem 4 maszty, YouTube postanowił zareagować. Władze serwisu dobrze wiedziały bowiem, że to właśnie za pomocą ich platformy teoria spiskowa rozprzestrzenia się najszybciej, dlatego jestem zaskoczony, że nie zrobiły tego wcześniej. Już od jakiegoś czasu bowiem YouTube prowadzi kampanię przeciw fake newsom związanym z Covid-19. No cóż, najwyraźniej administratorzy nie uznali teorii, że 5G powoduje zachorowania za fake news. Po serii podpaleń władze jednak zmieniły zdanie i od tego momentu wszystkie materiały mogące próbujące powiązać rosnącą liczbę zachorowań z siecią piątej generacji mają być usuwane przez algorytm. YouTube zabrał się do tego jednak ze znaną sobie starannością, dlatego jeżeli tylko wpiszemy w wyszukiwarkę hasło „covid-19 5G” na stronie głównej wyskoczy nam kilka materiałów, które algorytm najwyraźniej przeoczył.