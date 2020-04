Nowości te Facebook ogłosił w dość obszernym poście skupiającym się na koronawirusie — i choć nowe opcje zapowiadają się obiecująco, sam nie miałem jeszcze możliwości ich przetestować. Najzywczajniej w świecie nie są one jeszcze u mnie dostępne, ale biorąc pod uwagę fakt że wczoraj była aktualizacja aplikacji i część świata może się już cieszyć nakładanymi samodzielnie ograniczeniami, to wierzę że to kwestia czasu (choć oficjalnie: może to zająć nawet do miesiąca!). No, przynajmniej na iOS — bo użytkownicy Androida będą musieli uzbroić się w odrobinę więcej cierpliwości. Oficjalny start nowej opcji na mobilnym systemie Google zapowiedziany został na maj — ale nie wiadomo, czy do wszystkich trafi ona w tym samym czasie. I tak, wiadomo że to nie jest do końca nowość i większość tych opcji można było osiągnąć już zewnętrznymi narzędziami, ale mimo wszystko fajnie, że takie funkcje stają się częścią jednej z najbardziej czasożrących aplikacji. Może skłoni to większe grono do zadbanie o higienę czasu spędzanego przed ekranem?