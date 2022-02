Facebook to dziś taka Nasza Klasa - niby fajny ale obciach

Dziś to Facebook jest taką Naszą Klasą - serwisem dla boomerów, z którym młodzi nie chcą mieć nic do czynienia.

I bardzo dobrze.

Facebook ostatnio zaliczył spore spadki notowań na giełdzie za sprawą informacji o tym, że pierwszy raz w historii stracił użytkowników. I wszystko dzięki młodym ludziom, którzy mają dziś zupełnie inne potrzeby niż to co oferuje FB.

Rozliczne badania jakie prowadzi FB oraz niezależne firmy analityczne pokazują jednoznacznie, że młodzi ludzie wybierają dziś inne miejsca i inne społeczności niż FB. Przoduje TIK TOK, ale również uniwersa takie jak Roblox i podobne miejsca skupiające się na rozrywce. Młodzi chcą mieć kontakt ze znajomymi, ale coraz bardziej prywatny, nie chcą dzielić się ze wszystkim swoimi przeżycia i tak dalej i tak dalej.

I ja im mówiąc szczerze bardzo kibicuje, bo era Facebooka powoli powinna dobiegać końca. Właściwie już dziś można zacząć się wstydzić za to jak aktywnie i szeroko udostępniliśmy serwisowi całe swoje życie, emocje i dane. Przewidywałem, że ogólny wstyd z używania Facebooka w takiej skali jak miała miejsce do tej pory nastąpi za jakąś dekadę. Widać jednak, że będzie to dużo szybciej.

Pod jednym z artykułów na temat uciekających z Facebooka młodych ludzi znalazłem bardzo celne komentarza dlaczego tak się dzieje :

Facebook to miejsce gdzie boomerzy kłócą się na temat szczepionek, wegetarianizmu i właściwie wszystkiego, miejsce pełne hejtu, fake newsów i podziałów politycznych:

As a millennial I can confirm everything in that report. In my friend group Facebook is viewed as the place where boomers go to rant about vaccination, vegetarians and everything else that isn’t like it was back in "the good old days". It’s seen as a place full of hate, fake news and political division.”



Dla generacji Z Facebook zawsze będzie platformą dla boomerów, pełną teorii spiskowych, polityki i hejtu.

To Gen Z, Facebook will always be the boomer platform full of conspiracy, political division, and hate. As for this report, makes me hate it even more.

Facebook tak naprawdę nigdy nie był cool.

Facebook was never really ‘cool’, it was just the de-facto for a few years.

Kids went to BBM.

Then Twitter.

Then Instagram.

Then Snapchat.

Now Tiktok.

Dzieci nie chcą być jak ich rodzice - nie słuchają tej samej muzyki, nie ubierają się tak samo i nie chcą przebywać na tej samej platformie społecznościowej.

Teens don’t want to listen to their parents’ music, or wear their parents’ fashion. So why would teens want to use their parents’ social network? Teens want their own identity, their own culture, their own hangouts, both in real life and online.

Myślicie, że Meta to zmieni? To znaczy, że jesteście boomerami. Przynajmniej w oczach młodych.

Pamiętacie prezentacje Metaverse? Przecież to jest stworzone przez starych ludzi dla starych ludzi. Nawet ja czuję się jeszcze na tyle młodo aby nie tylko mnie to nudziło. Odrealnienie tego pomysłu, który gdzieś tam w swoich założeniach ma przyciągać młodych ludzi jest gigantyczne. Zobaczcie jaki dziś feedback dają młodzi, jak bardzo zmieniły się ich potrzeby, jak mało ich interesuje bycie w dużej społeczności - wolą swoje, małe, prywatne.

Wiecie co jest jednak najlepszym znakiem na to, że Metaverse już jest dla młodych spalony? Te wszystkie boomerskie firmy, które lecą tam kupować działki, budować sklepy, organizować swoją wirtualną obecność. To jest jednoznaczny sygnał, że młodzi będą się trzymać od tego z daleka. Czy może być bowiem coś bardziej obciachowego niż sklep spożywczy w wirtualnej rzeczywistości, który ma być atrakcją dla młodych? Stare dziady budujące młodym wirtualny świat i to ma się udać? Do tego jeszcze te okulary…

nie można iść bardziej po bandzie.

Wiecie co jeszcze w oczach młodych ludzi jest (tak mi się wydaje) najbardziej boomerskie? Fakt, że te wszystkie nowe wynalazki jak metaverse, wyłapywane są przez entuzjastów szybkich pieniędzy. Wiele trendów w technologiach było skażone tymi finansowymi early adoptersami, którzy mają w dupie czy trend ma faktycznie szanse na przebicie. Ich priorytetem jest szybko i dużo zarobić na czymś nowym. A jak nie wyjdzie to trudno…zainwestujemy w NFT czy inne cudowne rozwiązanie, o którym jest głośno.

Powiem szczerze, że cieszy mnie, iż nowe pokolenia to takie wyzwanie dla wszystkich tych social mediowych społecznościowych dinozaurów. Może szybciej umrą robiąc miejsce czemuś nowemu.