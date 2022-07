Od kilku lat Facebook prowadzi restrykcyjną politykę w sprawie zakładania nowych kont i prowadzenia własnych profili.

Aby użytkownicy Facebooka wiedzieli, z kim się kontaktują, prosimy wszystkich o używanie w serwisie imion i nazwisk, którymi posługują się na co dzień.

Jeśli pojawiały się podejrzenia, że dane konto może korzystać z nieprawdziwych danych osobowych, administracja prosiła o potwierdzenie, że "imię i nazwisko dla konta na Facebooku to Twoje prawdziwe imię i nazwisko". W 2015 r. proces ten ułatwiono oraz ograniczono liczbę osób, które musiały poddać się tej weryfikacji. Wprowadzono też dodatkowe narzędzia ułatwiające potwierdzenie imienia i nazwiska lub, w razie konieczności, umożliwienie zachowania anonimowości. Praktyki stosowane przez lata, ograniczenia w postaci wyłącznie jednego profilu dla danego konta i konieczność posługiwania się w serwisie społecznościowym prawdziwymi danymi tłumaczone były względami bezpieczeństwa.

Jedno konto, wiele profili. Facebook zmienia zdanie by zatrzymać użytkowników

Coś jednak musiało się zmienić w tym przeświadczeniu, gdyż Meta wystartowała właśnie z testami nowych funkcjonalności na Facebooku. A te pozwolą tworzyć dodatkowe profile połączone z głównym kontem użytkownika. W sieci nie brakuje komentarzy, które sugerują, że testy zmiany polityki prywatności i regulaminów związanych z obowiązkiem posługiwania się prawdziwym imieniem i nazwiskiem, to desperacki krok mający pozwolić Mecie na zatrzymanie odchodzących z Facebooka użytkowników.

Warto przypomnieć, że ostatni kwartał 2021 r. przyniósł, po raz pierwszy w historii, spadek osób korzystających z Facebooka. Młodzi przenoszą się na, ich zdaniem, atrakcyjniejsze media społecznościowe - w szczególności na TikToka, który cieszy się stale rosnącą popularnością. Serwis wideo przyciąga największe marki, znane nazwiska i reklamodawców widzących ogromny potencjał i stale rosnącą bazę potencjalnych konsumentów.

Testy, które prowadzone są na wąskim gronie użytkowników Facebooka, zakładają możliwość stworzenia do 5 dodatkowych profili połączonych z głównym kontem. Ma to umożliwić m.in. na korzystanie z konkretnego profilu do konkretnych działań i interakcji z konkretnymi grupami. Nowy pomysł Mety zakłada, że dodatkowe profile będą używane do różnych celów: do kontaktów z przyjaciółmi, do komunikacji ze współpracownikami, do grup hobbystycznych, itp.

Facebook. 5 dodatkowych profili sposobem na zatrzymanie użytkowników?

Użytkownicy nadal będą posiadać jedno konto, ale będą mogli przełączać się między profilami za pomocą kilku kliknięć. Profile te nie będą wymagały podania prawdziwego imienia i nazwiska. Mogą być również podpisane pseudonimem - pod warunkiem, że nie będzie on naruszał obowiązujacych na Facebooku zasad. Tak stworzone dodatkowe profile będą też podlegały regulaminowi i polityce prywatności. Jeśli Facebook uzna, że naruszono którąś z zasad, konsekwencje będą miały wpływ na całe konto.

Kiedy możliwość tworzenia dodatkowych profili trafi do szerszego grona? Przedstawiciele Mety tego nie zdradzają. Nie zdradzają również, czy istnieje możliwość, że po zakończonych testach nic się nie zmieni. Trzeba brać to pod uwagę. Obecny regulamin i polityka prywatności nadal mówią o konieczności posługiwania się prawdziwymi danymi osobowymi. Nie ma również możliwości tworzenia dodatkowych profili.

Facebook to społeczność, w której ludzie posługują się prawdziwymi imionami i nazwiskami. Prowadzenie więcej niż jednego konta osobistego jest niezgodne ze Standardami społeczności Facebooka.

- przeczytać można na stronach pomocy technicznej. A jak to będzie wyglądało w przyszłości? Przekonamy się niebawem.