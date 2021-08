Zablokowali ci konto na Fejsie? Odblokują jak kupisz... Oculus Quest 2

Dostęp do swojego konta w social media dziś to dosyć ważna sprawa. Pomyślcie, z iloma znajomymi nie mielibyście kontaktu, gdyby z dnia na dzień wasze konto na Facebooku (a więc - i na Messengerze) zostałoby zawieszone i nie mielibyście do niego dostępu. Dla niektórych ludzi problem z tym jest tym gorszy, że jedyną instytucją jest sam Facebook. W Polsce mieliśmy mieć bankomisję w postaci Rady Wolności Słowa, ale o projekcie było głośno jakieś pół roku temu i od tamtego czasu cisza. Co więc zrobić, jeżeli zablokowano nam konto a support Facebooka nie odpowiada? Odpowiedź na to znaleźli użytkownicy Reddita.

Oculus Quest 2 pozwolił niektórym odblokować swoje konto na Facebooku

Problemy z odblokowaniem konta na Facebooku wynikają najczęściej z tego, że support firmy musi mierzyć się z dziesiątkami tysięcy przypadków na raz, przez co w większości zgłoszenia rozpatrywane są przez boty. Często więc sami użytkownicy nie dostają informacji kiedy ich konto zostanie odblokowane, na jakim etapie jest proces weryfikacji i czy w ogóle mogą liczyć na pozytywne zakończenie sprawy. Co jeżeli nie chcemy czekać tygodnie bez odpowiedzi? Rozwiązanie znalazł Brandon Sherman, który podążył za radą użytkowników Reddita.

Otóż Oculus ma po swojej stronie osobny support, który posiada takie same uprawnienia co support Facebooka, w końcu urządzenie należy do korporacji Zuckerberga. Ten support jednak jest w oczywisty sposób mniej obciążony i w kilka chwil był w stanie przywrócić dostęp do konta Brandona. Co ciekawe - samo urządzenie nie było odpakowane, wystarczył tylko numer seryjny. Oculus może być więc zwrócony do sklepu.

Niestety, trik ten nie działa dla wszystkich - niektórzy użytkownicy Reddita zaznaczyli, że próbowali tej metody i nie zadziałała. Wszystko więc rozbija się prawdopodobnie o to, z jakiego powodu dane konto zostało zablokowane. Jeżeli jesteście w podobnej sytuacji - warto się więc 2 razy zastanowić zanim wydacie ponad 2 tysiące złotych na najnowszego Oculusa. Chyba lepiej już poczekać.

Źródło