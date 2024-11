Facebook z gigantyczną karą. Prawie 3,5 miliarda zł za nadużycia

Komisja Europejska, będąca głównym organem zarządzającym Unii Europejskiej, nałożyła na firmę Meta (dawniej Facebook) ogromną karę w wysokości 840 milionów dolarów za złamanie przepisów antymonopolowych obowiązujących w Unii Europejskiej. W przeliczeniu daje nam to niemal 3,5 miliarda złotych. To kolejny krok podjęty przez UE w walce z dominacją gigantów technologicznych na rynku europejskim i sygnał, że nawet najwięksi gracze muszą mieć się na baczności.

Facebook Marketplace na celowniku Unii Europejskiej

Komisja Europejska oskarżyła Metę o nieuczciwe praktyki związane z promocją swojej usługi ogłoszeń – Facebook Marketplace. Według unijnych regulatorów, firma Meta nadużywała swojej pozycji rynkowej, wiążąc funkcje Facebooka z Marketplace, co dawało jej przewagę nad konkurencją. Kluczowe zastrzeżenia dotyczyły wykorzystania danych z zewnętrznych reklam do wzmacniania pozycji Marketplace, co ograniczało równość szans dla innych platform ogłoszeniowych.

Meta zapowiedziała, że odwoła się od decyzji Komisji Europejskiej. W oświadczeniu firma podkreśliła, że uważa działania UE za nieuzasadnione i niesprawiedliwie wymierzone w jej usługi. Grzywna nałożona na Metę wynika z dochodzenia rozpoczętego przez Komisję Europejską już w 2021 roku. Śledczy badali, czy działania Meta naruszają przepisy konkurencji obowiązujące w regionie. Dla samej firmy decyzja o grzywnie nie była zaskoczeniem – Meta od dawna była świadoma potencjalnych konsekwencji.

Meta, podobnie jak inne duże korporacje technologiczne, od dawna zmaga się z regulacjami na rynku europejskim. W maju 2023 roku w Wielkiej Brytanii firma została zobowiązana do ograniczenia wykorzystania danych z reklam, także z powodu obaw związanych z naruszeniami zasad konkurencji. Unia Europejska oraz Wielka Brytania są znane z bardziej restrykcyjnego podejścia do wielkich korporacji technologicznych niż Stany Zjednoczone. Podejmowane przez europejskie organy działania mają na celu zwiększenie ochrony konkurencji i przeciwdziałanie monopolistycznym praktykom globalnych gigantów technologicznych.

Grafika: depositphotos