Polskie bociany w ekologicznej serii dokumentalnej Facebooka

Grupa EkoLogiczna jest ogólnopolską organizacją przyrodniczą. Celem statutowym Grupy jest ochrona dziko żyjących zwierząt i ich siedlisk. Nasza uwaga skupia się głównie na szerzeniu w społeczeństwie wiedzy o przyrodzie. Zbieramy dane dokumentujące stan i zagrożenia krajowych gatunków roślin oraz zwierząt. Opracowujemy i wdrażamy plany działań ochronnych.

— przeczytacie na stronach Grupy EkoLogicznej.

Grupa EkoLogiczna zajmuje się m.in. bocianami — nie tylko opieką nad ptakami, ale także edukacją zakrojoną na szeroką skalę. W ramach programu „Bociany ponad granicami” członkowie grupy walczą np. z nielegalnymi polowaniami na ptaki migrujące przez Liban. Jak podają członkowie grupy, każdego roku w tym kraju z rąk kłusowników ginie kilka milionów migrujących ptaków. Grupa EkoLogiczna prowadzi między innymi edukację w libańskich szkołach. Jej przedstawiciele wspierają tamtejszych aktywistów oraz starają się wywierać presję na lokalny rząd. I to właśnie bociany przyciągnęły uwagę twórców dokumentu „The Rethinkers”. Jeden z odcinków skupiających się na Grupie EkoLogicznej pokaże, że warto poświęcać swój czas na dbanie o środowisko i tych, którzy o swoje prawa sami walczyć nie mogą.

Staramy się przekonywać ludzi i zdobywać przyjaciół i sympatyków. Tylko duża grupa zaangażowanych osób może przyczynić się do zachowania gatunku.

— mówi Ireneusz Kaługa, założyciel stowarzyszenia Grupa EkoLogiczna

The Rethinkers. Dokumentalne filmy od Facebooka o społecznościach dbających o ochronę środowiska

Seria dziesięciu filmów dokumentalnych „The Rethinkers” powstała z inspiracji społecznościami na Facebooku — w szczególności grupami skupiającymi się na ochronie środowiska i walczącymi ze zmianami klimatu. Oprócz polskiej Grupy EkoLogicznej, bohaterami „The Rethinkers” są m.in. Raasay Community Renewables — społeczność mieszkańców szkockiej wyspy, którzy działają na rzecz zmiany lokalnych dostaw energii na energię odnawialną. To także Os Om Havet — wolontariusze z Danii wyławiający śmieci z morza. Jeden z odcinków skupiać się też będzie na Grow Here — szwedzkiej organizacji łączącej rolników z osobami szukającymi terenów rolnych do uprawy własnego, ekologicznego jedzenia.



Wszystkie odcinki serii „The Rethinkers” będą udostępniane na profilu Facebook app Polska od dziś (10.06) do 17 czerwca, codziennie o godzinie o 10:00 i 15:00.

Facebook i ekologia. Oby za pięknymi słowami i kadrami z filmów szły czyny

Facebook przy okazji pochwalił się swoimi osiągnięciami związanymi z dostosowaniem swojej działalności do obecnie panujących warunków klimatycznych. Jak podają przedstawiciele firmy, udało się jej osiągnąć zerową emisję netto światowej działalności, która już teraz jest w 100 procentach zasilana przez energię odnawialną. W trzy lata udało się zredukować emisję gazów cieplarnianych o 93% (co przekraczało założone cele na poziomie 75%). Jednocześnie Facebook zapowiada, że do 2030 roku całkowicie zredukuje emisje gazów cieplarnianych na całym swoim łańcuchu produkcyjnym.

Źródło: informacje prasowe