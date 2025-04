To mogą być Twoje nowe słuchawki bezprzewodowe. Dwa nowe modele od legendy

Beyerdynamic to doskonale znany producent sprzętu audio. Mamy dobrą wiadomość: legenda rynku rozszerza swoją ofertę konsumencką w Polsce, wprowadzając dwa modele dousznych słuchawek true wireless: AMIRON 100 i AMIRON 300. To pierwsze tego typu produkty Beyerdynamica dostępne w Polsce, a ich debiut związany jest z obchodami stulecia firmy.

Do tej pory marka kojarzyła się głównie z dużymi, nausznymi modelami studyjnymi, więc AMIRON 100 i 300 to swego rodzaju ukłon w stronę użytkowników mobilnych. Oba modele bazują na 10-milimetrowych przetwornikach i obsługują ważne kodeki (m.in. AAC, LDAC, LC3), oferując czyste, dynamiczne i szczegółowe brzmienie. Na pokładzie znajduje się — rzecz jasna — aktywna redukcja szumu: hałas na ulicy czy odgłosy biura znikają dzięki niej niemal całkowicie.

Tryb Transparency pozwala w razie potrzeby na słyszenie otoczenia bez zdejmowania słuchawek. Bluetooth 5.3 z funkcją Multipoint zapewnia stabilne połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie, a automatyczne pauzowanie i wznawianie odtwarzania to po prostu standard w "lepszych" zestawach słuchawek bezprzewodowych.

Słuchawki beyerdynamic AMIRON 100

Jak jest z komfortem?

Zarówno AMIRON 100, jak i 300 wyróżniają się ultralekką, ergonomiczną konstrukcją. W zestawie znajduje się pięć rozmiarów silikonowych wkładek (XS-XL), dzięki czemu można dopasować słuchawki do każdego ucha. To istotne nie tylko z punktu widzenia wygody, ale też jakości dźwięku i skuteczności ANC.

Sześć mikrofonów z aktywną redukcją szumów ma gwarantować znakomitą jakość rozmów głosowych. To ważna kwestia nie tylko w kontekście pracy zdalnej, ale również podczas codziennych rozmów telefonicznych. Korzystając z AirPods Pro 2 cenię sobie to, że praktycznie żadne dźwięki z otoczenia nie dobiegają do uszu mojego rozmówcy, a ja jestem idealnie słyszalny.

AMIRON 100 i AMIRON 300. Co je różni?

Oba modele dzielą wiele wspólnych cech, jednak AMIRON 300 oferuje kilka istotnych usprawnień względem pierwszego modelu. Ma dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu (10 godzin vs 8 godzin w AMIRON 100), dłuższy łączny czas pracy z etui (38 godzin vs 27 godzin) oraz kompatybilność z bezprzewodowym ładowaniem Qi. Różni się również obsługiwanymi kodekami: AMIRON 300 wspiera LDAC, co może zainteresować także i audiofilów szukających maksymalnej jakości dźwięku przy odtwarzaniu plików hi-res.

Słuchawki beyerdynamic AMIRON 300

W obydwu modelach można swobodnie dostosowywać profil dźwięku do swoich preferencji przy pomocy aplikacji mobilnej beyerdynamic. To ważny dodatek, który pozwala wycisnąć maksimum z możliwości słuchawek, a także na bieżąco aktualizować ich oprogramowanie.

To mogą być Twoje nowe bezprzewodowe "pchełki"

Mamy obecnie prawdziwy zalew TWS-ów na rynku (z jakością jest natomiast bardzo różnie), beyerdynamic nikt nie podejrzewał o taki ruch i tym bardziej mamy do czynienia z wydarzeniem w branży. Ceny słuchawek (odpowiednio 779 PLN i 1099 PLN) to raczej klasa premium, aczkolwiek jakość wykonania, dźwięków i komfortu użytkowania ma w pełni je rekompensować.

Dla poszukujących nowych słuchawek bezprzewodowych: AMIRON 100 i 300 wyglądają na propozycję godną uwagi. Natomiast fani beyerdynamic (których nie brakuje), mogą być jednocześnie odrobinę zmieszani i... dopieszczeni. Dla nich to sygnał, że słuchanie muzyki w naprawdę dobrej jakości to nie tylko domena słuchawek nausznych i kabli, ale także i "pchełek" oraz protokołów bezprzewodowych. Bo dlaczego nie?

