Bunt pracowników Facebooka. Odwaga czy głupota?

Dlatego właśnie wątpię, by Facebook zrezygnował z obranej przez jego CEO ścieżki przymykania oka na wpisy prezydenta. Jego przychylność i ruch, który generuje, są po prostu dużo cenniejsze.

Po drugie – forma

To nie masowe wyjście z pracy może być przyczyną problemów pracowników Facebooka (takie praktyki się zdarzają), a miejsce, w którym opublikowali swoje oświadczenia. Twitter jest największym konkurentem „dużego F” i jestem zdania, że decyzja o tym, by z tematem udać się wprost do konkurencji była u tych osób celowym zabiegiem. Miało to pokazać, że w tej materii zgadzają się oni ze stanowiskiem Jacka Dorseya, który zapowiedział, że będzie kontynuował swoją politykę bez względu na groźby władzy. I to właśnie to może sprawić, że duża część pracowników (szczególnie niższego szczebla) jedyne co osiągnie, to pożegnanie z Facebookiem.

Po trzecie – moment

Nie urodziłem się i nie wychowałem w Stanach, więc moja wrażliwość na kwestie rasizmu i dyskryminacji są inne, ale ciężko mi znaleźć mi logiczne uzasadnienie dla oprotestowania decyzji CEO inne niż manifestacja swoich poglądów na fali #blacklivesmatter. Jakby nie patrzeć – algorytm serwisu codziennie przepuszcza tysiące, jeżeli nie setki tysięcy postów wprost nawołujących do przemocy i rasizmu. Dlaczego więc nie zaprotestowali wcześniej? Nie piszę tego, aby zanegować słuszność ich przekonań, ale dlatego, że firmy takie jak Facebook czy Google są mocno wyczulone na punkcie bycia kulturowo neutralnymi i akceptowania tego faktu przez pracowników. I o ile tajemnicą poliszynela jest, że „postępowe” idee są traktowane bardziej pobłażliwie, o tyle jestem pewien, że publiczne wypowiadanie się (nie jako osoba prywatna, ale jako pracownik Facebooka) w kwestii ideologicznej, do tego stawiając serwis w niekorzystnym świetle, zdecydowanie narusza obowiązujący tam regulamin.

Podsumowując – pomimo tego, że jestem przeciwny takim praktykom, duże korporacje IT wielokrotnie udowodniły, że potrafią zwalniać za dużo mniejsze „przewinienia” jak chociażby sporządzenie notatki służbowej. W tym wypadku jasnym jest, że wypowiedzi pracowników uderzają w interes biznesowy Facebooka. Zamieszczenie tweeta może i oczyści sumienie oraz przyniesie chwilową popularność, ale nie sprawi, że problemy Facebooka z akceptowaniem wypowiedzi rasistowskich się skończą. Poza tym ich moralność ich protestu można łatwo podważyć, ponieważ z przypadkami akceptowania rasizmu na platformie mieli do czynienia już wcześniej.

Protest taki jak ten miałby sens tylko i wyłącznie wtedy, gdyby istniał choć cień szansy, by za jego pomocą doprowadzi się do jakiejś zmiany. W tym wypadku – jest to raczej przegrana sprawa.