Awaria Facebooka w przeglądarce. Też ją macie?

Facebook ma irytujący problem. Rozwiązanie jest tylko chwilowe

Meta ma naprawdę wiele cenionych platform social media. Facebook, Messenger, Instagram, a od niedawna również Threads. Co jednak łączy te aplikacje, poza wspólną firmą-matką? To, że są dość awaryjne — chyba żadne media społecznościowe tak często nie łapią czkawki jak te pod skrzydłami Marka Zuckerberga. Niestety, właśnie mamy kolejny tego przykład.

Jeśli korzystacie z Facebooka w przeglądarce internetowej na komputerze, to zapewne zauważyliście, że nie możecie zamknąć okien czatu ze znajomymi. Kiedy otworzymy okno wiadomości, albo samo się otworzy kiedy otrzymamy od kogoś wiadomość, to zostaje ono z nami już cały czas — co oczywiście jest irytujące i przeszkadza w komfortowym przeglądaniu tablicy.

Czy da się to jakoś naprawić?

Problem teoretycznie da się rozwiązać, odświeżając stronę. To jednak już samo w sobie jest irytujące, bo wtedy odświeża nam się cały feed — jeśli więc chcieliśmy wrócić do jakiejś publikacji, która wcześniej była na naszej tablicy, lub dokończyć czytać coś, co zaczęliśmy… może okazać się, że to niemożliwe, a przynajmniej naprawdę trudne do odnalezienia; zresztą założę się, że każdy z nas kiedyś przypadkowo odświeżył swój feed i potem pluł sobie w brodę.

Sęk w tym, że nawet to nie jest tutaj całkowitym rozwiązaniem. Po odświeżeniu strony, kiedy ponownie otworzymy jakieś okno czatu ze znajomymi, to znowu nie chce pozwolić się zamknąć. Kłopot więc wraca jak bumerang i pozornie nieszkodliwa awaria sprawia, że Facebook w przeglądarce internetowej na ten moment jest niemal nieużywalny. Pozostaje więc przerzucenie się na aplikację mobilną, a na komputerze ewentualne korzystanie z samego Messengera. Napotkaliście dziś ten sam problem? Dajcie znać w komentarzach.

