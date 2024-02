Głośniki Marshalla za 9 zł? To nowy atak na Facebooku

Niebezpiecznik poinformował przed chwilą o nowym ataku na Facebooku, w którym to przestępcy podszywają się pod znane polskie sklepy: X-Kom, Komputronik czy MediaMarkt, oferując głośniki Marshalla za 9 zł.

Cały atak zaczął się dość niewinnie i śmiesznie zarazem,- co nie zapowiadało wcale, że to dopiero początek. Otóż Niebezpiecznik na początku lutego zgłosił fałszywy fanpage podszywający się pod sklep Komputronika. W rezultacie tego zgłoszenia Facebook usunął tylko post ostrzegający przed tym profilem.

Problemem Facebooka jest to, że automatyczna moderacja zdejmuje nie te treści, które zdejmować powinna. Prawie każdy miał przypadek, kiedy po zgłoszeniu ewidentnie łamiącego zasady posta otrzymał od Facebooka odpowiedź, że “Dziękujemy za zgłoszenie, ale ten wpis nie narusza zasad społeczności”. I jednocześnie, z drugiej strony, prawie każdy miał sytuacje w której Facebook usunął jego całkowicie niewinny post lub komentarz, bo “naruszał zasady społeczności”.

Fałszywy profil Komputronika zniknął dopiero kilka dni później, ale okazało się, że polskiego Facebooka zalała jednocześnie fala nowych fałszywych profili polskich sklepów i postów reklamujących sprzedaż głośników Marshalla za 9 zł, z okazji 60-lecia działalności firmy.



I wygląda na to, że sytuacja mocno przerosła Facebooka. Okradające Polaków reklamy i fałszywe fanpages nie są sprawnie usuwane. Niektóre wiszą nawet tydzień i to pomimo wielokrotnych zgłoszeń od użytkowników. A kolejni ludzie się nabierają i tracą dane oraz pieniądze…

Użytkownicy zgłaszają te profile, jednak bezskutecznie,- posty pojawiają się nadal, a nieświadomi użytkownicy Facebooka narażani są na duże straty. Każdy taki post opatrzony jest linkiem do skorzystania z tej promocji, jednak na celu ma tylko wyłudzenie od potencjalnych ofiar danych osobowych i danych ich kart płatniczych.

Jestem przekonany, że Was nie trzeba ostrzegać przed tego typu atakami, ale z pewnością wśród Waszych znajomych, bliskich w rodzinach takowe osoby są, warto więc ostrzec je przed tym, aby nie klikali na Facebooku w tego typu i podobne posty, przynajmniej do czasu uporania się z tym problemem przez moderację serwisu.

Źródło: Niebezpiecznik.pl.

Stock Image from Depositphotos.