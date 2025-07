Ilu Polaków wciąż nosi gotówkę w portfelu? Zaskakujące wyniki badania

Najpopularniejsze metody płatności

Według raportu najczęściej wybierane sposoby płatności w punktach handlowo-usługowych to:

Reklama

karty płatnicze: 41%,

gotówka: 31%,

mobilne płatności NFC: 18%,

Dla porównania, jeszcze w 2016 roku aż 68% płatności realizowano gotówką, a płatności bezgotówkowe stanowiły jeszcze niewielki udział. Dwadzieścia lat temu z kolei (w 2005 r.), tylko 2% sprzedaży odbywało się bezgotówkowo.

Kim są „bezgotówkowi” konsumenci?

Coraz więcej Polaków określa się jako konsumenci bezgotówkowi. W 2018 roku za osobę całkowicie bezgotówkową uznawało się jedynie 5%, a częściowo bezgotówkową 36% badanych. Dziś te wartości wzrosły – odpowiednio 20% Polaków płaci niemal wyłącznie bezgotówkowo, a 48% korzysta częściej z płatności cyfrowych niż gotówki.

Co oznacza, że już tylko co trzeci Polak jest tylko gotówkowy, i co zresztą znajduje swoje odzwierciedlenie w transakcjach gotówkowych, jeśli chodzi o udział tej metody płatności w punktach handlowo-usługowych.

Joanna Erdman, prezeska zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa:

Statystyki te pokazują, jak duży postęp dokonaliśmy jako rynek usług płatniczych i jako społeczeństwo. Stajemy się coraz bardziej cyfrowi i coraz częściej potrzebujemy szybkich, wygodnych i bezpiecznych rozwiązań płatniczych. Jednak, nadal w wielu punktach handlowych i usługowych brakuje podstawowej infrastruktury płatniczej.

Jakie to miejsca? Najczęściej z brakiem takich możliwości spotykamy się:

przy usługach realizowanych w domu (52%),

w automatach sprzedażowych (38%),

w komunikacji publicznej (35%),

w warsztatach samochodowych (30%),

w instytucjach administracji publicznej (28%).

Rośnie rola mobilnych płatności i bankowości

Na koniec warty podkreślenia jest fakt, iż szczególnie dynamicznie rozwijają się płatności realizowane przy użyciu smartfona. Już 64% Polaków korzysta z mobilnej bankowości, a 39% deklaruje chęć jeszcze częstszego płacenia telefonem. W grupie wiekowej 18-24 lata w ten sposób dokonywanych jest już niemal połowa wszystkich transakcji w POS (45%).

Źródło: Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Stock Image from Depositphotos.