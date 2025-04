20% załogi do zwolnienia i koniec z pracą zdalną. To recepta na sukces

Intel nie może wyjść z dołka już od kilku kwartałów. Plan Pata Gelsingera, poprzedniego CEO, nie przyniósł oczekiwanych efektów, przez co musiał się on pożegnać ze swoją posadą. Jednocześnie Intel już w zeszłym roku rozpoczął kampanię restrukturyzacyjną, która doprowadziła do zwolnienia ponad 15 tys. osób. Nowy prezes Lip-Bu Tan zamierza ten plan kontynuować i choć konkretne liczby nie padły, to zapowiedział dalszą redukcję zatrudnienia, aby znacząco zmniejszyć koszty operacyjne.

20% załogi pożegna się z pracą

Już kilka dni temu pojawiły się informacje, że Intel zamierza zwolnić kolejne 20% załogi. Jeszcze pod koniec 2023 roku gigant zatrudniał ponad 120 tys. osób, a liczba ta w zeszłym roku spadła do około 105 tys. Na tym jednak się nie skończy, według najnowszych doniesień Lip-Bu Tan zamierza zwolnić kolejne 20 tys. osób, co sprawi, że zatrudnienie w Intelu w ciągu dwóch lat spadnie o ponad 30%. Z pracą mają się pożegnać głównie ludzie z działów marketingu, administracji oraz zarządzający średniego szczebla. Nowy prezes chce odchudzić strukturę korporacji, aby decyzje były podejmowane szybciej, zapewniając większą elastyczność i konkurencyjność.

Cięcia powinny ominąć działy inżynierskie, choć Intel zamierza nieco ograniczyć swoje wydatki na badania i rozwój. Zmieni się także polityka względem pracy hybrydowej. Obecnie obowiązkowe są 3 dni w biurze, ale nowy prezes Intela zapowiada wymóg pracy przez przynajmniej 4 dni w biurze od 1 września tego roku. Podobną politykę zamierza wcielić w życie Google, który swoim zdalnym pracownikom da dwie opcje do wyboru - powrót do biura albo rozwiązanie umowy. Celem Intela jest obcięcie wydatków operacyjnych o 500 mln USD w tym roku i o kolejny 1 mld USD w przyszłym roku. Pozwoliłoby to spółce na przetrwanie w tych trudnych czasach. Ten pomysł na sukces z pewnością nie przysporzy nowemu CEO fanów wśród pracowników, ale trzeba pamiętać, że Intel walczy o przetrwanie. Nic więc dziwnego, że musi podejmować trudne decyzje.

Intel ma problem z produkcją starych procesorów

Zaskakujący jest jeszcze jedne fakt. Okazuje się, że Intel ma problemy z zapewnieniem dostaw swoich starszych procesorów - Raptor Lake i Alder Lake produkowanych we własnych fabrykach w litografii Intel 7. Okazuje się, że popyt przewyższa możliwości produkcyjne. Klienci wolą starsze układy, głównie ze względu na cenę. Najnowsze procesory z rodziny Meteor Lake, których elementy produkowane są przez TSMC w nowszej technologii, ze względu na swoją cenę nie są takie popularne. Spółka ponosi też spore koszty wdrożenia najnowszej litografii Intel 18A, która powinna zadebiutować w pierwszych układach jeszcze w tym roku. To w tym rozwiązaniu można upatrywać poprawy wyników Intela, choć do pełnej komercjalizacji jeszcze trochę brakuje.

