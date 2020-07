Wyjątkowa edycja, która powstała w specyficznych okolicznościach. F1 2020 – recenzja gry

Przywiązanie do szczegółów w F1 2020 wchodzi teraz na wyższy poziom. Do tego, że po stłuczkach i zderzeniach mechanizm wgnieceń i uszkodzeń niezwykle realistycznie oddawał zachowanie delikatnych elementów bolidów, a my dysponowaliśmy wglądem do wszystkich kluczowych informacji na temat auta zdążyliśmy przywyknąć w latach poprzednich.

Tym razem jednak dodano ogromną nowość w postaci trybu My Team. O ile do tej pory skupiano się przede wszystkim na tym, by oddać graczom szansę wcielenia się w pnącego się po szczeblach kariery kierowcę, tak teraz na naszych barkach mogą spoczywać losy całego zespołu. To my będziemy odpowiedzialni za przygotowania do sezonu, kontakty z mediami, strategię podczas wyścigu oraz finanse. Część tych działań można zautomatyzować, byśmy mogli skoncentrować się tylko na tym, co naprawdę daje nam frajdę i dodanie takiej możliwości było strzałem w dziesiątkę.

Ścigając się zwracamy uwagę na coś więcej

W całym tym zamieszaniu czas spędzony na torze będzie faktycznie szansą na zweryfikowanie większości naszych decyzji, a pokonywanie ciasnych zakrętów nigdy nie było obarczone taką odpowiedzialnością i presją – dopiero gdy przyjdzie nam odpowiadać za ekonomię przygotowań uszkodzonego bolidu na następny weekend, przekonujemy się jak drogi jest to sport.

Pojawienie się elementu menedżerskiego w F1 2020 uważam za rewelacyjną decyzją i jestem pewien, że znajdzie on wielu entuzjastów. Zatopienie się w ten świat na długie godziny to spełnienie marzeń każdego fana, który chce być jak najbliżej tego, co naprawdę dzieje się w padoku i biurach zespołów. Nie wszyscy jednak będą takim trybem zainteresowani. Co więcej, mogą się wystraszyć, że F1 2020 nie jest grą dla nich, bo nie są biegli w żargonie i regulaminie Formuły 1 na tyle, by z marszu rozpocząć walkę o mistrzostwo niższych klas, a później F1.