Największym wyzwaniem, przed którym stoi studio Codemasters, jest moim zdaniem znalezienie odpowiedniego balansu. Ten jest niezwykle potrzebny, by gra była świetną odskocznią dla zwykłych graczy, którzy w wolnych chwilach będą chcieli pokręcić kółka bez większego zaangażowania w ustawienia bolidu i planowania taktyki. Dlatego w trybie offline można aktywować wszystkie ułatwienia i zmierzyć się z mniej wymagającą rozgrywką. Ale przecież jednocześnie gra musi być odpowiedzią na oczekiwania największych fanów tej dyscypliny, którzy oczekują wysokiego stopnia realizmu i szansy na zagłębienie się w świat Formuły 1 po same uszy. Dla nich nie liczą się tylko czas i pozycja, ale także wszystkie aspekty organizacyjne i strategiczne. Na to pozwalać będzie tryb My Team, który może potrwać nawet dekadę i zawierać w sobie sezony F1 oraz F2. Na naszej głowie będą także wszystkie tematy związane z marketingiem, sponsorami i wizerunkiem zespołu. Uff, sporo tego. A przecież w trakcie wyścigu to do nas będą należeć decyzje o strategii, bo choć drugi bolid sterowany jest przez komputer, to my będziemy kreować taktykę, wymianę pozycji i czasy zjazdu do padoku.

Co z pozostałymi zmianami i nowościami?

Bez zbędnego przedłużania od razu napiszę, że w F1 2020 doczekamy się trybu split-screen, czyli podziału ekranu. Dzięki temu przed konsolą czy komputerem mogą usiąść dwie osoby i rywalizować sobą lokalnie. Tego zdecydowanie brakowało w poprzednich odsłonach, bo choć samodzielna walka przez cały sezon oraz eventy online potrafią wciągnąć na długie godziny, to nic nie wzbudza takich emocji jak rywalizacja na jednej kanapie, ramię w ramię. Wtedy trzeba pogodzić się z mniejszą przestrzenią na ekranie do kontroli otoczenia wokół bolidu, ale na to chyba wszyscy są gotowi. Twórcy zapewniają, że silnik gry doczekał się udoskonaleń, które sprawią, że przyspieszenie i hamowanie bolidu będą bliższe temu, co widzimy w transmisjach sportowych.