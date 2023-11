Eyewear 2 - inteligentne okulary audio od Huawei debiutują w Polsce

Jeśli uważacie, że słuchawki do słuchania muzyki i połączeń głosowych to już przeżytek, czas zainteresować się inteligentnymi okularami Huawei Eyewear 2.

Huawei poinformował dziś nas w przesłanym komunikacie, iż wprowadził właśnie do sprzedaży kolejną generację swoich inteligentnych okularów audio Eyewear 2. W porównaniu z poprzednią generacją mają one mieć lepszą jakość dźwięku, wyższą maksymalną głośność oraz skuteczniejsze zbieranie głosu i czystsze połączenia.

Nowa wersja okularów od Huawei dostępna jest w sprzedaży w dwóch wersjach oprawek, wykonanych ze stopu tytanu typu beta o wadze 4,7 g (bez soczewek): Browline i klasycznych Semi-Frame - to te w górnej części zdjęcia.



Okulary audio HUAWEI Eyewear 2 wykorzystują najnowocześniejsze technologie, takie jak podwójny dynamiczny przetwornik kierunkowy oraz architekturę akustyczną z dwoma cewkami i czterema magnesami. W porównaniu do pierwszego modelu okularów Huawei zapewnia to nawet o 30% wyższą głośność multimediów. Dzięki otwartej konstrukcji audio nie wszystkie dźwięki z otoczenia są wygłuszone. Można więc bezpiecznie słuchać ulubionej muzyki, podcastu czy audiobooka niezależnie od tego, gdzie akurat się jest i co się robi.

W celu zapewnienia prywatności prowadzonych rozmów telefonicznych, zastosowano tutaj technologię odwróconego pola dźwiękowego 2. generacji, dzięki której dźwięk kierowany jest precyzyjnie w stronę kanału słuchowego. Możemy tu korzystać z jakości rozmów HD, nawet na zewnątrz przy podmuchach wiatru do 4,5 m/s, a to dzięki algorytmowi eliminacji szumów, który podczas połączeń ogranicza hałas z otoczenia, bez pogorszenia jakości dźwięku.

Co jeszcze ważne, znacznie poprawiono tu czas pracy na baterii, samo słuchanie muzyki przez te okulary wydłużono w porównaniu z poprzednią generacją z 6 do 11 godzin, a w przypadku rozmów telefonicznych z 4,5 godziny do 9 godzin. Mamy tu też oczywiście sterowanie muzyką i rozmowami za pomocą dotyku, jak i obsługę za pomocą asystenta głosowego.

Na koniec najważniejsze, cena - ta ustalona została na poziomie 1 299,00 zł za gotówkę lub 64,95 zł w 20 ratach 0%. Eyewear 2 dostępne są już w sprzedaży w tej cenie na stronie sklepu Huawei.

Źródło: informacja prasowa.