Kiedyś nieosiągalne, a teraz? Wszystkie europejskie rozgrywki piłkarskie u jednego operatora za 1 zł

Najnowsza promocja w Play na abonament z dostępem do światłowodów i telewizji UPC, pozwala klientom tego operatora na dostęp już do wszystkich europejskich rozgrywek piłkarskich w ramach jednej miesięcznej opłaty.

Jeszcze do niedawna, by móc oglądać najpopularniejsze rozgrywki piłkarskie, w tym polskiej Ekstraklasy trzeba było wykupować dostęp do conajmniej trzech serwisów. Wszystko zmieniło się po przejęciu UPC przez Play i zdobyciu przez tego operatora atrakcyjnej umowy z Viaplay, no i pozostałymi operatorami z prawami do rozgrywek piłkarskich w atrakcyjnej cenie.

Najnowsza promocja na światłowody i telewizję od UPC w ofercie Play jest niezwykle atrakcyjna dla fanów piłki nożnej zwłaszcza dla tych, którzy korzystają już z abonamentu komórkowego w Play.

Mowa jest o dwóch planach na internet+telewizję za 76 zł i 96 zł miesięcznie. To koszt dla posiadaczy abonamentu komórkowego w Play za minimum 25 zł. Tak więc możemy policzyć, że cała zawartość tych pakietów (internet+telewizja+abonament komórkowy) kosztować będzie odpowiednio 101 zł i 121 zł.

Z kolei klienci, którzy nie korzystają z usług komórkowych w Play zapłacą odpowiednio 106 zł i 126 zł - sam pakiet internet+telewizja.

Wszystkie europejskie rozgrywki piłkarskie u jednego operatora

Tańszy pakiet za 101 zł lub 106 zł obejmuje dostęp do światłowodów UPC z limitem prędkości do 750 Mb/s oraz telewizję ze 176 kanałami, a droższy - za 121 zł lub 126 zł, limit prędkości wynosi do 1 Gb/s i dodatkowe 11 kanałów telewizyjnych - erotyczne, trzy kanały HBO oraz dwa kanały Cinemax.

W obu planach przez 12 miesięcy uzyskamy dostęp do kanałów Polsat Sport Premium (piłkarska Liga Mistrzów), Eleven Sports i Canal+ (liga hiszpańska, włoska, francuska oraz polska Ekstraklasa) za 1 zł miesięcznie - to już jest wliczone w podane wyżej ceny.

Natomiast bezpłatnie i to przez dwa lata skorzystamy też z dostępu do serwisu Viaplay, a więc najbardziej atrakcyjnych rozgrywek angielskiej Premier League, niemieckiej Bundesligi oraz Ligi Europy i Ligi Konferencji.

Co ważne, Polsat Sport Premium, Eleven Sports i Canal+ za 1 zł dostępne są przez 12 miesięcy, po tym okresie automatycznie zostaną wyłączone z oferty, a cena abonamentu podniesiona zostanie o 10 zł, jeśli nadal będziemy chcieli korzystać z abonamentu na internet+telewizję z dostępem do Viaplay przez kolejne 12 miesięcy. W kontekście planowanej od 1 marca 2023 roku podwyżki opłaty za Viaplay z 34 zł do 55 zł nadal będzie wyglądało to korzystnie.

Jak bardzo korzystnie? Zerknijmy na porównywalne oferty konkurencji.

Abonament komórkowy ze światłowodami, telewizją i kanałami premium w Orange

W Orange Love w pakiecie Extra za 179,99 zł miesięcznie mamy światłowody do 1 Gb/s, abonament komórkowy z limitem 50 GB, telefon internetowy z nielimitowanymi rozmowami do UE, USA i Kanady oraz dostęp do 182 kanałów telewizyjnych wraz z 3 kanałami HBO i HBO Max.

Jeśli chodzi o kanały sportowe, pakiet Eleven to dodatkowe 15 zł miesięcznie, a pakiet z Polsat Sport Premium 30 zł miesięcznie.

Abonament komórkowy ze światłowodami, telewizją i kanałami premium w Plus

W Plusie, spróbujmy skompletować te usługi w ramach programu smartDOM (każda kolejna kosztuje 10 zł taniej). I tak, abonament komórkowy za 55 zł pozwala na wykupienie światłowodów za 1 zł przez rok i później za 60 zł miesięcznie. Średnio mamy więc 58 zł miesięcznie za te dwie usługi.

Dodatkowo w Polsat Box wykupujemy pakiet telewizyjny Bogaty za 60 zł z Disney+ (za darmo na 2 lata). Razem 118 zł miesięcznie. Do tego zestawu możemy jeszcze dokupić pakiet sportowy za 40 zł , co daje nam 158 zł.

Abonament komórkowy ze światłowodami, telewizją i kanałami premium w T-Mobile

Co w T-Mobile w podobnej cenie? W ofercie Magent DOM dostępne mamy abonament komórkowy bez limitów, światłowody z limitem prędkości do 900 Mb/s, pakiet telewizyjny ze 130 kanałami oraz HBO Max i Eleven Sports za 125 zł przez pierwszy rok.

W drugim roku opłaty rosną za taki sam zestaw do 175 zł miesięcznie. Tak więc średni koszt zamknie się nam w kwocie 150 zł miesięcznie.

Źródło: Blog Play.

Stock Image from Depositphotos.