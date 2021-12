Europejscy operatorzy chcą pieniędzy od Netfliksa i podobnych

Netflix, Facebook i Google mają zapłacić za infrastrukturę

Rozwój największych firm technologicznych świata takich jak Google, Amazon, Microsoft, Facebook czy Netflix zależy w dużym stopniu od dostępu do sieci internet. Amerykańscy giganci przesyłają codziennie petabajty danych do swoich klientów, korzystając z łącz, za które Ci klienci płacą. Okazuje się jednak, że dla operatorów to jednak za mało. Jak podaje Reuters, 13 największych europejskich operatorów telekomunikacyjnych zamierza domagać się od amerykańskich gigantów pokrycia chociaż części kosztów inwestycji w infrastrukturę jakie ponoszą. Na liście tych firm znajdziemy między innymi niemiecki Deutsche Telekom, brytyjską sieć Vodafone, francuski Orange i hiszpańską Telefonice, a także kliku mniejszych operatorów z Austrii, Szwecji, Portugalii czy Norwegii.

Według nich roczne koszty rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie wyniosły w zeszłym roku ponad 52 miliardy euro, a inwestycje są robione przede wszystkim po to aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów. Główne korzyści czerpią jednak internetowy giganci i dlatego powinni partycypować w kosztach rozbudowy sieci. Nikt nie wymienił konkretnych firm z nazwy, ale chyba wszyscy potrafimy sobie wyobrazić jakie ilości danych transmitowane są przez serwisy streamingowe takie jak Netflix czy YouTube, a także serwisy społecznościowe jak Facebook. Póki co nie mamy jednak jeszcze do czynienia z pozwem jak w przypadku koreańskiego operatora, a listem otwartym do władz UE, od których oczekuje się reakcji w tej sprawie.

Co ciekawe to nie jedyne żądanie operatorów telekomunikacyjnych. Narzekają oni również na fakt, że poszczególne kraje wykorzystują dużą konkurencję i życzą sobie miliardy euro za dostęp do nowych częstotliwości sieci bezprzewodowych. W dobie rozwoju 5G, operatorzy zmuszeni są do zakupu tych częstotliwości płacąc za to ogromne kwoty, które siłą rzeczy muszą przenieść w jakiś sposób na swoich klientów. To też ogranicza kwoty dostępne na inwestycje w infrastrukturę. Można oczekiwać, że wkrótce Komisja Europejska odniesie się do tych żądań, ale na ten moment nie ma żadnych konkretów.